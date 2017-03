Nedovic, hoy es tu día

«Espero haber guardado mi mejor partido para el último». Fue lo que respondió Nemanja Nedovic cuando se le preguntó hace un par de días sobre cómo afrontaba el decisivo encuentro de esta noche ante el Bayern Múnich (20.00 horas).

Nedovic ha acabado desesperado en los dos partidos previos. El primero porque no pudo superar el entramado defensivo que Sasa Djordjevic, su entrenador en la selección de Serbia, diseñó para frenar su juego ofensivo. En el segundo se repitió la historia, pero además cometió dos faltas nada más comenzar el partido y eso le hizo ver desde el choque desde el banquillo durante muchos minutos.

Lamonica, la amenaza desde el silbato En el Unicaja afrontan el partido de hoy conscientes de que el trío arbitral puede tener una incidencia directa en el desarrollo del encuentro. Por este motivo, la designación ayer de Luigi Lamonica como colegiado principal por parte de la Eurocup llamó mucho la atención. Lamonica es uno de los árbitros más particulares del panorama continental, muy excéntrico en su forma de actuar, famoso por aplicar con rigor la norma de los pasos, y que tiene fama de ser el árbitro más casero de toda Europa. Lo peor es que tiene un largo y accidentado historial con el Unicaja. Los aficionados todavía recordarán el partido que el cuadro malagueño jugó en Estambul frente al Fenerbahçe hace dos temporadas, cuando una decisión de Lamonica acabó con las opciones de victoria del Unicaja. Con 75-74 en el marcador señaló falta antideportiva de Granger sobre McCalebb y la realidad es que no fue ni falta. Ese día el Fenerbahçe lanzó 21 tiros libres por seis del Unicaja. Pero hay más en 2009, en un choque contra el Partizán con 60-50 en el marcador y seis segundos por jugar, dio validez a un tapón que le pusieron a Cook cuando el balón ya bajaba. Ojalá la historia no se repita.

Nedovic, un ganador, tiene marcado en rojo el partido de hoy, y también están expectantes los aficionados del Unicaja, conscientes de que buena parte de las opciones de victoria de su equipo pasan porque el serbio saque a relucir su talento. La diferencia de aportación entre el Nedovic que se vio en enero y el de ahora ese notable. El escolta comenzó el año a un nivel espectacular, hasta convertirse en el tercer máximo anotador de la Liga ACB tras firmar una media de más de 20 puntos. Su mejor partido llegó antes de la Copa cuando logró 25 contra el Real Madrid en una exhibición total de sus facultades. Pero llegó la cita copera, y Nedovic se encontró con la primera trampa seria de la temporada, la defensa que le preparó el Barcelona, y que fue incapaz de superar. Djordjevic tomó buena toma del planteamiento azulgrana e incluso lo mejoró en esta serie de cuartos de final que hoy vive su último capítulo.

Plaza sabe que Nedovic es vital para su equipo, pero también que le espera otra encerrona, así que busca alternativas para que su estrella no se frustre. «Es importante que no se obsesione y que sepa que puede ayudar de otras maneras generando para sus compañeros. Es buen asistente y debe prepararse antes del partido para esa agresividad. Sería de gran ayuda que estuviese a un mayor nivel», deseó. Y ese deseo es el de todos los aficionados del Unicaja y, cómo no, el del propio Nedovic.