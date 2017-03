El paso adelante de Nedovic en un partido a vida o muerte

Nada más terminar el partido en el Audi Dome, las cámaras de televisión buscaron a Nedovic, auténtico protagonista del partido. «Vinimos aquí a demostrar cosas y las hemos demostrado», dijo el escolta serbio. El jugador del Unicaja hablaba de su equipo, pero quizás también en clave individual. Nedovic sabía que no había estado bien en los partidos anteriores ante el Bayern; tampoco en la Copa del Rey, una competición que le ilusionaba especialmente. Al internacional serbio le hacía falta hacer un buen partido en un encuentro decisivo, de esos que marcan la trayectoria de un equipo o de un jugador. Ayer por fin lo hizo, ante el Bayern y con su seleccionador nacional, Djordjevic, en el banquillo contrario. El ‘16’ del Unicaja fue el jugador determinante que deslumbró en el Lietuvos Rytas, que llamó la atención de la NBA y que el año pasado recaló en el Unicaja para relanzar su carrera. El serbio hizo un partido espectacular, con 21 puntos en 22 minutos , aprovechando todo su repertorio de penetraciones, tiro exterior y manejo del balón. Además supo repartir juego a sus compañeros, con cuatro asistencias. Es cierto que Nedovic estuvo ansioso durante algunos tramos del encuentro y que en el último cuarto quiso sentenciar demasiado rápido, con algunos tiros precipitados que no entraron. Pero si él en el equipo, seguramente el Unicaja no estaría en semifinales de la Eurocup.