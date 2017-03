Brooks se olvida de su lesión y está a tope para la Eurocup

Su lesión en el partido ante el Bilbao encendió las alarmas. Ante el Bayern, en el tercer y definitivo partido jugó con dolor pero no se podía perder uno de los partidos más importantes de la temporada para el Unicaja. Este domingo, ante el Joventut, Jeff Brooks demostró que su esguince de tobillo está olvidado y que llega a tope para las semifinales de la Eurocup ante el Lokomotiv, que empiezan este martes en tierras rusas.

El ala-pívot norteamericano hizo un partidazo ante el conjunto de Badalona y fue uno de los hombres importantes en la victoria del Unicaja. En la segunda parte su trabajo fue magnífico, tanto en ataque como en defensa. Aportó puntos y estuvo excelente en el rebote. Se quedó a poco de lograr un doble doble, ya que acabó con 11 puntos y 9 rebotes (17 de valoración) en 20 minutos de juego.

En el último cuarto, con el partido ya de cara para el Unicaja, Plaza decidió no forzarlo y darle algo de descanso para la batalla de Krasnodar.Cuando se fue al banquillo fue ovacionado por el público local. Parecía que no iba a jugar más, pero cuando quedaba minuto y medio y el Joventut se acercó, el entrenador tuvo que volver a echar mano de él. Anotó un mate en contraataque para sentenciar el partido y en la próxima jugada su defensa impidió el ataque del Joventut. No hay dudas, Brooks está preparado para las semifinales de la Eurocup.