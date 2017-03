Plaza: "Espero que lo mejor esté por venir"

El Unicaja se juega desde este martes estar en la final de la Eurocup. Será una eliminatoria a vida o muerte ante el Lokomotiv, en los que seguramente serán los partidos más importantes de la temporada. Antes, este domingo llegó un partido ante el Joventut incómodo, que suponía un paréntesis en la preparación de la eliminatoria ante el conjunto ruso. Pero Plaza no le quitó importancia y quiso centrar a sus jugadores en el choque ante el Joventut, que terminó con victoria local por 77-74.

"Era el cuarto partido de esta semana, el quinto en diez días, lo que nos requería una condición física importante y una composición mental para no menospreciar al rival. En esto estoy contento; hay cosas que mejorar, hemos perdido muchos balonces, pero hemos logrado ganar", dijo el técnico del Unicaja. "Muchas veces tenemos el deseo de jugar alegremente, pero hoy cuando hemos tenido que subir el pistón en defensa lo hemos hecho", afirmó.

La comparecencia de Plaza fue más corta de lo habitual, e incluso salió a sala de prensa antes que el entrenador visitante, algo inusual. El motivo es que justo después del partido ante el Joventut, el Unicaja ya empezó a preparar el encuentro ante el Lokomotiv. "Esta misma noche nos vamos de viaje a Rusia. Los jugadores han descansado día y medio. Ayer no hablamos de otra cosa que no fuera el Joventut, si hubiéramos estado pensando en el Lokomotiv habríamos perdido hoy. Ahora tenemos sesión de vídeo con los jugadores y mañana nos entrenaremos en Krasnodar cuando lleguemos. No puedes trabajar mucho el partido ante el Lokomotiv, solo ver algunos detalles. Confiamos en lo que estudiamos antes", explicó Plaza.

Con la victoria ante el Joventut, el equipo suma su cuarto triunfo consecutivo, algo que no ocurría desde el principio de temporada. Se le cuestionó al entrenador si el Unicaja está en su mejor momento. "Queremos estar bien, tenemos un buen equipo de médicos, preparadores y 'fisios' para que el equipo llegue bien en los momentos más adecuados. ¿Por qué ahora y no hace dos semanas? No es fácil hilar tan fino. También es cierto que las victorias hacen que el equipo juegue con más confianza, con más fuerza. Esperemos que el actual no sea nuestro mejor momento, que lo mejor esté por venir. Creo que las cuatro victorias han sido gracias a una muy buena actitud de trabajo", afirmó.