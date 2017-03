Plaza: «Es clave llegar vivos al final para intentar dar la sorpresa»

El entrenador del Unicaja, analizó hoy la eliminatoria de semifinales de la Eurocup ante el Lokomotiv Kuban en unas declaraciones remitidas por el club malagueño desde Krasnodar, donde se encuentra el equipo tras un largo viaje. Plaza espera que su equipo sea capaz de igualar el nivel físico del rival en el partido de mañana (18.00 horas), y pidió un esfuerzo extra para tratar de dar la sorpresa y recuperar el factor campo.

Plaza dijo que el conjunto ruso se parece en cierto modo al anterior rival, el Bayern, pero con más calidad si cabe. "Nos enfrentamos a un equipo que el año pasado jugó la Final Four y que tiene ocho o nueve jugadores que podrían estar en cualquier equipo de Euroliga, además con un buen entrenador. Se han enfrentado a todos los equipos españoles, así que sabrán un poco cómo somos nosotros. Nos gustaría hacer un buen partido aquí mañana, pero pare ello tendremos que ser muy duros mentalmente y físicamente después de lo que he visto en los cuatro partidos de ellos ante el Khimki, CSKA y dos ante el Zenit. Es un equipo que empieza con un gran nivel de exigencia física en el primer y tercer cuarto. Tienen gente que puede alternar en varias posiciones, buenos tiradores y gente con talento en los puestos interiores como Vougioukas. Entonces es importante empezar bien el partido y tenerlo controlado, y ser capaces de parar su físico para postear y cargar el rebote en carrera. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo, a pesar de que ellos llevan diez días sin jugar", explicó.

El entrenador catalán reconoció que el primer encuentro es clave en esta eliminatoria tan corta, pero el Unicaja ya perdió en Múnich el primero y luego ganó los dos siguientes. Más allá de eso, Plaza se centró en que será clave tener controlado el partido evitando que el rival se distancie.

"La clave es llegar al final del partido vivos y tratar de dar la sorpresa. Sabemos que es díficil y necesitaremos que el Carpena esté lleno para rematar la faena, que es difícil, o para volver aquí la semana que viene. En la eliminatoria anterior demostramos que no es así. Es cierto que es importante ser capaz, por aquello de que la presión la tienen ellos, pero creo que lo que pesará más el descanso que ellos puedan tener. Han tenido días para cambiar cosas, aunque no esperaban que ganásemos al Bayern. Nos gustaría sorprenderles, pero ellos pondrán toda la carne en el asador, porque quieren asegurarse el tercer partido aquí. No podemos permitirles que nos barran en el primer cuarto y en el tercero, que son dos elementos claves en su dinámica de juego", afirmó."

El entrenador del Unicaja celebró que su equipo llegue en buen momento, pero insistió en aclarar que las dinámicas no ganan partidos y si sus hombres se relajan no tendrán nada que hacer. "Las dinámicas positivas son buenas, pero quien piense que podemos hacer lo mismo que con el Bayern se equivoca. No podemos vivir de las rentas, y este rival es distinto. Sí que se parecen en la dureza y agresividad que plantean, pero no podemos hacer lo mismo. Es bueno ver que el equipo está a mejor nivel, pero no podemos pensar en que la dinámica nos hará ganar. Una buena puesta en escena y el conocimiento del rival es clave. Si ganamos no será por la dinámica, sino porque sabemos a lo que jugamos, siendo fuertes, duros y sin encajar parciales", finalizó.