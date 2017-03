Preparación exprés para Rusia

No fue desde luego ayer un día de partido normal para el Unicaja. Justo después de terminar el encuentro ante el Joventut, literalmente, se empezó a preparar el duelo de mañana ante el Lokomotiv. Salieron los jugadores del vestuario tras ducharse para pasar directamente a la sala de vídeo y empezar a analizar las semifinales de la Eurocup. Hasta el técnico, Joan Plaza, adelantó su rueda de prensa de análisis del partido ante el Joventut y la terminó en apenas unos minutos.

El Lokomotiv ya esperaba al Bayern como rival El entrenador del Lokomotiv, Sasha Obradovic, reveló ayer un aspecto curioso de la preparación de las semifinales. El serbio dijo que ya había empezado a preparar las semifinales ante el Bayern, ya que no esperaba que el Unicaja ganara el tercer partido. «Muchos expertos veían al Bayern como el ganador, y yo, sinceramente, pensé que tendríamos que jugar contra los alemanes. ¡Incluso comencé a prepararme para ellos! Esto demuestra lo impredecible que es el Unicaja», aseguró el técnico rival, que alabó el «talentoso» juego exterior del equipo malagueño. «Será una eliminatoria difícil», concluyó.

El conjunto malagueño va a afrontar esta semana una de las eliminatorias más importantes de su historia reciente y apenas va a tener tiempo para prepararla. En el entrenamiento previo al choque ante el Joventut, Plaza evitó cualquier referencia al Lokomotiv – «si hubiéramos hablado de otra cosa que no fuera el Joventut, habríamos perdido el partido de ACB», argumentó el técnico–, por lo que organizó una sesión de vídeo rápida justo tras el encuentro. Incluso se plantearon hacer un entrenamiento leve tras el partido, algo que finalmente se descartó. Hay que tener en cuenta que el Unicaja partió ayer a medianoche hacia Moscú, para salir de allí esta mañana hacia Krasnodar y llegar en torno al mediodía. Esta tarde, tras comer y descansar un poco después de 12 horas de viaje, se entrenarán en el Basket Hall de Krasnodar. «No puedes trabajar mucho el partido ante el Lokomotiv, sólo ver algunos detalles. Confiemos en lo que estudiamos antes», comentó Plaza.

El técnico aseguró que el equipo ha llegado bien a este importante momento de la temporada. «¿Por qué ahora y no hace dos semanas? No es fácil hilar tan fino. También es cierto que las victorias hacen que el equipo juegue más fuerte, con más confianza. Esperemos que este no sea nuestro mejor momento, que lo mejor esté por venir. Creo que las cuatro victorias consecutivas han sido gracias a una muy buena actitud de trabajo», afirmó el preparador catalán.