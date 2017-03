Así fue el partido: El Unicaja gana al Lokomotiv y roza la final de la Eurocup

El Unicaja está a un paso de volver a hacer historia. El conjunto malagueño logró un enorme triunfo en la pista del Lokomotiv Kuban (57-73) y el viernes tiene en su mano clasificarse para la final de la Eurocup si vence en Málaga (20.45 horas) otra vez al conjunto ruso. Fue una victoria de gran mérito, pues se encontró antes del partido con la baja de Suárez por una gastroenteritis, y durante el choque con la de Musli, que se torció el tobillo. No afectó esto a su rendimiento y sentenció el encuentro con un gran final de partido en el que defendió a la perfección. Ante la mala actuación de Nedovic, Brooks y Fogg emergieron como grandes referencias y acabaron con 18 y 15 puntos, respectivamente.

En la víspera del partido, Joan Plaza señaló dos momentos clave. El comienzo del choque y el arranque del tercer cuarto. En ambos esperaba una salida en tromba del conjunto ruso. El equipo malagueño comprobó que no se equivocaba su técnico, pues el Lokomotiv endureció mucho el juego en los primeros minutos, con una defensa que impedía los lanzamientos de tres, así que Musli y Brooks fueron el recurso casi al límite para anotar (9-6). No tardó en comprobarse que Nedovic no tenía su día. A los tres minutos pidió el cambio tras precipitarse en un par de acciones, aunque fue para tomar aire y volver al partido. Plaza agilizó las rotaciones para elevar el nivel de la defensa y cubrir la baja de Suárez, bien con Díez o con Brooks, pero mientras llegó ese ajuste el Lokomotiv aprovechó la situación para situarse 19-10 (min. 8). El juego del Unicaja estaba atascado, sin cazar un rebote ofensivo y sin una sola asistencia. La entrada de Fogg y Smith dio un nuevo impulso y el primer cuarto se cerró con 19-15.

La iniciativa en el partido correspondía al Lokomotiv, cuyo juego no era nada del otro mundo, aunque castigaba cada despiste del Unicaja. Las numerosas personales dieron al partido un ritmo muy lento y evidenció la tensión de lo que había en juego. Con este panorama el equipo malagueño fue asentándose en defensa y a los 15 minutos se puso por delante con una canasta de Nedovic (25-26, min. 16). Pero no era el día del serbio, que sufría constantes 'dos contra uno' y no los aprovechaba para dar ventaja a sus compañeros, y cerró la primera parte con -4 de valoración. La regularidad de Brooks y el segundo triple de Díez permitieron al Unicaja llegar al descanso por delante (31-33). La ventaja pudo ser mayor, pero los tiros libres fallados, las habituales pérdidas de Omic dieron facilidades al Lokomotiv.

De nuevo llegó otro de los momentos señalados por Plaza, el comienzo de la segunda parte. Apretó como se esperaba el Lokomotiv y puso al cuadro malagueño contra las cuerdas con varias canastas de Rochestie (39-35). Se complicaron más las cosas tras la lesión de Musli, que se torció un tobillo. Como Nedovic seguía gafado, Fueron Smith, Fogg y Díez los que solventaron el aprieto desde la línea de tres puntos. Tres triples seguidos dieron al Unicaja la máxima ventaja (42-46). A pesar de los problemas, el equipo malagueño llegó al último cuarto como quería, con un buen nivel defensivo y por delante en el marcador (44-48).

Sin Suárez, Musli y un Nedovic desconocido, el equipo cajista cerró filas y mostró su mejor nivel en el arranque del último cuarto. Tres minutos de gran defensa, paciencia y acierto en ataque le dieron la máxima ventaja a siete minutos del final (44-57). Sin Nedovic, pero con un Brooks excelente, y Fogg asumiendo el mando del equipo, el Unicaja empezó a decantar el partido de su lado. Un error de Smith reactivó al Lokomotiv, pero la presión ya comenzó a afectar al conjunto ruso, con tiros precipitados y demasiados nervios. El Unicaja gestionó perfectamente la situación, Fogg se agigantó y sentenció el partido con cinco punto seguidos. El Unicaja se doctoraba así en Krasnodar y está a una victoria de la final de la Eurocup (57-73).