Plaza: "No entendería que el viernes hubiera un solo asiento vacío en el Palacio"

Algo afónico pero muy contento, Joan Plaza analizó la importantísima victoria del Unicaja en Krasnodar, para sumarse el primer punto de la eliminatoria de semifinales y quedarse a un solo paso de la final de la Eurocup.

"Estamos muy satisfechos por la victoria y por todas las dificultades que hemos superado; la sorpresa de no tener a Suárez antes del partido ha sido un golpe bajo, la lesión de Musli durante el encuentro tampocos nos ha ayudado. Pero hemos sido capacaes de dar un paso adelante y suplir sus bajas apretando más en defensa, bajando más el culo, ayudando más en el rebote", dijo Plaza tras el partido. El entrenador del Unicaja tiene claro que el factor ambiental, la presión del Carpena, puede ser vital para el partido del viernes (20.45). "Creo que es muy importante que realmente el viernes seamos capaces de hacer de nuestra cancha un infierno, no entendería que hubiera un solo asiento vacío. Es una oportunidad para nosotros y para la historia del club y me gustará saber aprovecharla", afirmó. El técnico catalán tiene claro que el Lokomotiv vendrá a Málaga muy motivado. "No hay nada hecho, no vendrán jugadores sino bestias, necesitamos sacar fuerza de dónde sea para recuperarnos porque nos toca otro viaje de vuelta muy duro. Ellos venían de 10 días de descanso y nosotros de unas semanas muy difíciles y muy bonitas. Creo que hemos merecido la victoria, hemos ganado tres cuartos y perdido solo uno, hemos ganado la batalla del rebote; quizás perdimos algunos balones de más, sobre todo algunos consecutivos que nos hacen mucho daño..."

El entrenador quiso acordarse de la gente que siempre ha creído en el equipo: "Hay que dedicárselo a la gente que cree en el equipo, en el 'staff', que cree en mí y que cree que este club puede y debe vivir momentos especiales y por todo ello el viernes el Palacio tiene que ser una olla a presión. Con su ayuda y nuestro trabajo tenemos que ser capaces de jugar una final que nos apatece mucho y en la que muchos no creían", argumentó.