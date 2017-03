Con todo en contra, apareció el carácter

Los equipos ganadores se crecen en las adversidades. La historia del deporte está llena de ejemplos de clubes que ganaron títulos con su mejor hombre lesionado o con un marcador muy adverso. El Unicaja no se ha caracterizado durante gran parte de la temporada por ese gen ganador, pero a la hora de la verdad, en estas eliminatorias de la Eurocup, está mostrando grandes dosis de carácter para rendir a buen nivel. Ayer el Unicaja tenía muchos factores en contra, antes del partido y algunos que aparecieron durante el choque.

Las reacciones «Estábamos sin dos jugadores importantes, pero dimos un gran paso todos», Nedovic Escolta «Es una victoria muy importante para el viernes tratar de pasar a la final; estamos muy contentos», Díez. Alero «Después de todo el cansancio del viaje, hemos hecho un gran partido en defensa», Brooks. Ala-pívot

El equipo malagueño tuvo que recuperarse en tiempo récord de un pesado viaje a Krasnodar en vuelo regular, con los jugadores durmiendo en el avión el domingo y haciendo escala en Moscú. No acusó en aparencia el cansancio físico el cuadro de Plaza, aunque ahora tendrá que afrontar el mismo viaje de vuelta (regresó ayer de madrugada y se espera que estén en Málaga este mediodía). Pero unas horas antes del encuentro, llegó la primera mala noticia para el cuadro malagueño. Suárez se pasó toda la noche vomitando y con fiebre por gastroenteritis. Estaba muy débil y no iba a poder ayudar a sus compañeros. El capitán se pasó todo el partido inquieto en el banquillo, viendo cómo iban las cosas. Para colmo, en el tercer cuarto, Musli se lastimó en la pelea por un rebote. Poco después el club informó de que el serbio no iba a volver a jugar por un esguince en su tobillo derecho.

Tuvo que tirar Plaza de Dani Díez como ‘4’ y el madrileño hizo un magnífico partido, aprovechando su tiro exterior. También tuvo que multiplicarse Brooks, que se quedó como único ala-pívot de la plantilla. El norteamericano hizo su mejor partido europeo con la camiseta del Unicaja (20 de valoración) y demostró que es el mejor fichaje del cuadro malagueño esta temporada.

Con ocho jugadores

Esas dos bajas hicieron que Plaza jugara la mayor parte del partido con sólo ocho jugadores. Por decisión técnica se quedaron en el banquillo Okouo y Lafayette, algo habitual en los últimos encuentros.

Pero es que a estas bajas hay que sumarle el mal partido de Nedovic, que ayer estuvo irreconocible. Metió 7 puntos, con 0 de 3 en triples y terminó el encuentro con valoración negativa. Plaza le dio más protagonismo a Fogg y el norteamericano también respondió. El equipo malagueño superó todas las adversidades, hizo una gran defensa para dejar al Lokomotiv en 57 puntos y se terminó llevando el partido. Este Unicaja sí tiene opciones de llegar lejos.