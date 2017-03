Grave contratiempo para el equipo malagueño, que no podrá contar con Musli

El Unicaja logró ganar el primer partido disputado en Krasnodar con una rotación mucho más corta de lo habitual, apenas ocho jugadores y con algunos profesionales rozando o superando los 30 minutos en pista. A Plaza le salió bien la apuesta, aunque es cierto que no pudo contar con todos sus hombres. Lafayette y el canterano Okouo no jugaron por decisión técnica, pero Suárez fue baja de última hora por gastroenteritis mientras que Musli se lesionó en el tercer cuarto y ya no pudo volver a pista. Si la ausencia del alero madrileño fue culpa de una infección y todo hace indicar que se recuperará al cien por cien en las próximas horas, el caso de Musli es más grave. El pívot serbio se dobló el tobillo derecho en la pelea por un rebote, lo que le provocó un esguince. El jugador se retiró de la pista muy dolorido y ayudado por algunos de sus compañeros, ya que no podía apoyar el pie.

El club confirmó ayer por la tarde los malos pronósticos. Tras las pruebas realizadas a su llegada a Málaga y después de ser atendido por el doctor Nogales, el club informó de que sufre un esguince de tobillo de grado 2 que le va a hacer perderse al menos los dos próximos encuentros.

Descartado

El serbio está totalmente descartado para el segundo partido ante el Lokomotiv y tampoco jugará ante el Movistar Estudiantes el domingo (12.30 horas). El club considera que habrá que esperar la evolución en las siguientes fechas para conocer el plazo de recuperación necesario.

Es un serio contratiempo para el cuadro malagueño, que no podrá contar con su referente interior ofensivo de confirmarse la baja. Musli solo puedo jugar ocho minutos antes de su lesión y aportó seis puntos y un rebote. La presencia del serbio es importante porque es el único jugador capaz de generar muchos puntos de espalda al aro, por lo que facilita también que las defensas se cierren sobre él y que los tiradores queden más liberados. El martes, en el partido de Krasnodar, Omic tuvo que emplear a Omic 29 minutos, el doble de su media habitual. El esloveno cumplió con 5 puntos y 7 rebotes para terminar con 16 de valoración, solo por detrás de Brooks y Fogg. Sin Musli, Plaza también podrá optar por utilizar a Suárez de ‘5’ junto a Jeff Brooks, un jugador que está en un excelente momento de forma.