Nedovic: "Los jugadores vivimos para este tipo de partidos"

Tras descansar apenas medio día después de largo y pesado viaje de vuelta de Krasnodar, el Unicaja ha regresado hoy al trabajo en el Carpena para preparar el partido de mañana ante el Lokomotiv (en el Palacio de los Deportes, a las 20.45 horas). Será el partido más importante de lo que va de temporada, ya que ganar supondría la clasificación para la final de la Eurocup.

Antes de la sesión de vídeo con Plaza, Wacynski y Nedovic analizaron el encuentro ante los medios de comunicación. La plantilla está concienciada en rematar mañana la eliminatoria en casa: "Podemos y queremos jugar la final. Tenemos que jugar más fuerte que el martes para ganar aquí y pasar la eliminatoria", dijo el alero polaco. "Nadie quiere volver a Rusia y estamos muy motivados para ganar", dijo Nedovic, que confesó que está "tranquilo" ante este partido. "Los jugadores vivimos para jugar este tipo de encuentros, se me pone la piel de gallina de pensar en el Palacio lleno, será algo muy especial", afirmó.

Ambos jugadores se mostraron de acuerdo en destacar que el cansancio no será un factor importante: "En este tipo de partidos no hay cansancio,estamos bien de cabeza y de piernas". Para el escolta serbio, la clave volverá a estar en la defensa: "Ellos son muy duros y agresivos en defensa, pero cuando te enfrentas a ellos de la misma manera, después de un tiempo se caen. Tenemos que ser más duros que ellos sobre todo en el primer y tercer cuarto. Si tenemos un buen rimo desde el inicio de el partido será más fácil". También destacó la ausencia de Musli, "un jugado clave para nosotros. En el partido de Rusia no estuvo Suárez y otros jugadores dieron un paso adelante para cubrir su hueco, ahora también habrá que hacerlo con Musli".