Los seguidores se movilizan para recibir al equipo

El Unicaja llegó ayer a Málaga a las 11.30 de la mañana tras toda la noche de viaje. Salieron desde Krasnodar de madrugada, tras el partido y tuvieron que hacer escala en Moscú, al igual que en el desplazamiento de la ida. Los jugadores llegaron cansados y con la mente ya puesta en el partido de mañana. No había aficionados en el aeropuerto, ya que el equipo aún tiene que rematar la faena, pero los seguidores del conjunto malagueño ya se están organizando a través de las redes sociales para hacerle un recibimiento especial al equipo el día del partido. La cita es mañana dos horas antes del partido en el aparcamiento lateral del pabellón, junto a la pista auxiliar, por donde entran los jugadores.

La idea es apoyar al equipo desde el mismo momento en que lleguen al Carpena y crear ambiente para la importante cita ante el conjunto ruso. Y de paso crear ambiente para que el pabellón esté animado desde antes del inicio del encuentro. También muchos abonados invitaron a que toda la gente que no pueda acudir al partido ceda su abono a otra persona, con el objetivo de que no haya asientos vacíos. El hecho de que el partido sea en viernes facilitará mucho la afluencia de público, ya que muchos abonados no suelen acudir a los partidos de la Eurocup por el hecho de que se juegan entre semana. En el partido más importante de lo que va de temporada hasta ahora, el público malagueño volverá a ofrecer su mejor cara.