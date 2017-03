Un formidable Unicaja, a la final de la Eurocup

Histórico. El Unicaja jugará la tercera final europea de su historia al derrotar al Lokomotiv en el tercer y definitivo partido de la eliminatoria por 74-63. El equipo malagueño fue superior desde el primer segundo hasta el último, con un cuarto inicial perfecto y que marcó todo el partido. Nedovic fue el máximo anotador del equipo cajista con 21 puntos, aunque sería injusto destacar a un solo jugador del Unicaja, pues todos dieron el máximo en un encuentro para el recuerdo.

noticias relacionadas Tercera final europea para el Unicaja y Joan Plaza

Si algún aficionado del Unicaja hubiese imaginado un comienzo perfecto del partido seguramente estaría muy cerca de lo que hizo su equipo. El conjunto malagueño salió con un nivel de energía y confianza muy superior al de su rival. Tres triples de Díez y Nedovic (3) lo liberaron de toda presión y llevaron la locura a las gradas. El técnico del conjunto ruso paraba el partido con un tiempo muerto, pero no la ofensiva local que no tuvo fin en un primer cuarto sensacional. La defensa del Unicaja maniató a un Lokomotiv demasiado timorato y que se mantuvo a duras penas con los triples de Baburin. A los siete minutos el marcador reflejaba un ilusionante 18-3. Fogg recogió el testigo anotador de Nedovic y la anotación cajista no se resintió. Defraudaron los rusos con un pobre 1/10 en tiros de dos y que en el primer cuarto sólo anotaron once puntos (27-11).

El segundo cuarto Fogg anotó cinco puntos seguidos y ya había logrado tantos puntos como el Lokomotiv, y Obradovic tenía que parar el partido otra vez (32-13, min.12). El técnico serbio ordenó más intensidad defensiva a sus jugadores, pero lo que realmente permitió que el marcador se apretase fue que al Unicaja lo entraron los triples. Un parcial de 0-9 y cuatro minutos sin anotar del equipo malagueño dibujaron un partido más igualado (32-22). Plaza apostó por un quinteto pequeño con Brooks de 'cinco' para proteger a Omic, que ya tenía dos faltas. Antes Okouo dio buenos minutos de refresco al esloveno. La medida del entrenador catalán volvió a frenar al Lokomotiv y al descanso se llegó con 37-24.

La puesta en escena era clave para saber qué rumbo tomaría el partido. El Lokomotiv endureció su defensa, y eso provocó que se metiese en el 'bonus' muy pronto. Así que cada personal iba acompañada de tiros. Aunque Omic se mostró fallón como siempre, Brooks fue un seguro y al ecuador del cuarto se llegó con 44-28. Llegaron entonces los momentos más complicados para el cuadro malagueño, que abusó del lanzamiento exterior y falló mucho. La apuesta rusa fue la contraria, acercar el balón a la canasta por medio de sus pívots. En el minuto 28, los rusos se colocaron a diez puntos (46-36). El regreso de Nedovic, Fogg y un certero Dani Díez, volvió a dar aire al Unicaja antes del cuarto decisivo (53-42).

No hizo falta esperar mucho para confirmar que el conjunto malagueño iba a ganar el partido. Más allá de su juego, que fue muy superior en todos los sentidos, el Lokomotiv careció de argumentos para pelear por la victoria. Tampoco en el último cuarto puso en aprietos al Unicaja, que volvió marcar distancias con los triples de Fogg, Díez y un Nedovic que sentenció el choque desde el 6,75 en pleno recital de juego de su equipo, (67-54). De ahí al final, el Lokomotiv, ya presionado por el marcador, fue a remolque, como todo el partido. Los últimos minutos fueron una fiesta con Nedovic dando un espectáculo y la grada entregada a su equipo.