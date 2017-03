Plaza: "Vamos a morir por ganar la final"

Visiblemente emocionado y muy contento, aunque tampoco exultante, el entrenador del Unicaja no podía ocultar esa sensación de haber logrado algo muy importante. Llevar al equipo a una final, algo que tenía en mente desde que llegó a Málaga hace cuatro temporadas. Joan Plaza no ve a su equipo favorito en la final, pero reitera que harán todo lo posible para hacer «algo grande». «Vamos a arañar para intentar tocar el cielo», fue una de sus frases. «Tenemos un reto descomunal, con un premio impensable hace meses y vamos a morir por ello, por tratar de ganar la final», aseguró el técnico catalán.

Plaza no habló sobre el posible rival en la final, pero sí deseó de manera explícita al Valencia mucha suerte en el tercer partido: «Aquí no hay historias, ni cosas raras, es un equipo español», dijo. El entrenador del conjunto malagueño argumentó que no ve al Unicaja como favorito en la final al no tener el factor cancha a favor, aunque admitió que las dinámicas positivas pueden ganar partidos y que ellos han demostrado que el factor cancha es «complementario».

Respecto al partido, el técnico aseguró que la puesta en escena fue espectacular «dando un mensaje muy claro de que este partido era nuestro, de que no nos conformamos con llegar aquí. El partido de hoy es un resumen del gran trabajo que llevamos haciendo mucho tiempo».

Sin Musli

El entrenador del Unicaja reconoció que será muy difícil que Musli se recupere para la final: «Firmaría ahora mismo que estuviera disponible para el tercer partido de la final; vamos a pelear con lo que tenemos, el equipo tiene margen de mejora», afirmó.

Plaza también rompió una lanza a favor de la presencia del club malagueño en la Euroliga. «Ahora estamos entre los 18 mejores equipos de Europa, este club tiene una historia brutal y nos estamos mereciendo estar ahí», dijo.