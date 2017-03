El Unicaja acusa el cansancio y pierde ante el Estudiantes

La resaca del éxito europeo pasó factura hoy al Unicaja, que acusó el cansancio por el esfuerzo realizado y perdió con claridad ante el Estudiantes por 66-78. Lo intentó el conjunto malagueño, pero no tenía la cabeza en el partido. Se vio desde el primer minuto. Le faltó energía y la fuerza necesaria para plantar acara a un rival que tuvo a un Edwin Jackson sensacional y que anotó 27 puntos en su regreso a Málaga. En el Unicaja, Jamar Smith fue el jugador más destacado, o al menos el que pareció menos cansado, y logró 15 puntos.

No hizo falta esperar mucho para comprobar que el Unicaja no tenía nada que ver con el equipo que el viernes alcanzó la final de la Eurocup tras superar al Lokomotiv. El cansancio acumulado afloró de golpe en el cuadro malagueño. Su juego carecía de frescura, con muchos errores, pérdidas y una evidente falta de coordinación. En el bando contrario Balvin emergía como pesadilla y Jackson comenzaba con su incesante goteo anotador. Lo mejor de los primeros diez minutos es que el Unicaja sólo perdía de un punto (16-17).

El desconcierto del Unicaja se fue haciendo cada vez más evidente. Plaza intentó buscar soluciones con numerosos cambios, pero no había manera. En el segundo cuarto su equipo sólo anotó dos puntos en seis minutos. Era un milagro que sólo perdiese por 18-24, pero no había como sostener un partido así. El Estudiantes tenía claro el problema del Unicaja en el juego interior sin Musli, así que buscó de forma constante a Balvin, que llegó al descanso con 10 puntos y 4 rebotes. Los aficionados del Unicaja entendían entonces las razones por las que el club apostó de lleno por su fichaje el pasado verano. El pívot checo tiene múltiples recursos, sin duda muchos más que un limitado Omic. Pero Balvin eligió el Bayern Múnich y ahí ya no hay marcha atrás, a pesar de su cesión ahora al cuadro estudiantil.

Con Balvin castigando por fuera, al Estudiantes también le entraron los triples y su renta alcanzó los diez puntos (25-35, min.18). Smith fue el único que se mostró acertado en el cuadro malagueño, que llegó al descanso perdiendo 28-37.

La reanudación trajo un Unicaja con algo más de intensidad, y también moviendo el balón con más lógica en ataque. Esta mejoría le permitió volver al partido y situarse a sólo dos puntos (46-48) después de mucho esfuerzo y tras superar a un Balvin que se agigantaba en la zona del Estudiantes. Pero las fuerzas estaban muy justas en el conjunto malagueño, y el equipo que dirige Salva Maldonado castigó cada fallo y cada desajuste en defensa para anotar. Apareció entonces Jackson para agravar los problemas de su exequipo antes del último cuarto con dos canastas que evidenciaron el gran momento de confianza por el que pasa (48-58).

Fue precisamente el francés el que situó al estudiantes 16 puntos arriba (50-56) nada más comenzar el último acto (50-56). El choque parecía sentenciado por el acierto del estudiantes y la fragilidad del cuadro malagueño. En ese momento llegó el último arreón del Unicaja. Una defensa en zona, y un gran esfuerzo situaron permitieron un parcial de 13-2 (64-68). Pero esta vez no hubo remontada. Un par de pérdidas y el enorme acierto del Jackson (27 puntos) confirmaron la victoria del Estudiantes.