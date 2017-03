Plaza: «Ayer hicimos un entrenamiento de 30 minutos para preparar este partido, no hay más margen»

El Estudiantes rompió la racha triunfante del Unicaja, que este domingo se vio superado por el cansancio acumulado y cayó ante el conjunto madrileño. Un partido en el que Plaza utilizó a los mismos hombres que van a disputar la final de la Eurocup, por lo que no utilizó a Lafayette para las rotaciones y Okouo sólo jugó 4 minutos. En la convocatoria entró el joven ala-pívot Ignacio Rosa en lugar de lesionado Musli, pero no jugó.

El técnico catalán analizó la derrota ante el club estudiantil (66-78): "Han hecho mejor partido, han tenido mejores porcentajes, mejores en casi todos los apartados estadísticos. No hemos tenido una buena selección en las situaciones de bloqueo directo, no hemos aprovechado las ventajas interiores y defensivamente en los primeros segundos, pero después hemos tenido muchos fallos en la defensa de Balvin o a la hora de puntear los tiros", afirmó.

Sobre el cansancio del equipo por el partido del viernes, Plaza asegura que no es momento de acordarnos de otros partidos: "Hemos perdido porque hemos sido peores, no me voy a escudar en nada más, ni en cansancio ni en falta de jugadores", afirmó. "Es verdad que llevamos tres semanas a ritmo de Euroliga, por viajes y partidos, pero ya quisiera el Estudiantes estar ahí por ejemplo. Ayer hicimos un entreno de 30 minutos para preparar este partido, no hubo más margen. Pero no es de recibo poner eso de excusa, ellos han sido mejores, no hemos sido capaces de pararles, con fallos debajo del aro muy básicos".

En la parte positiva, Plaza destacó que el equipo no se rindió. "Este año la tipología del equipo, el carácter es de que, si nos ganan, que nos ganen sufriendo. Hemos hecho algunos cambios para intentar apurar nuestras posibilidades, ellos también han metido algunos triples de 9 metros que han sido losas cuando nos acercábamos", dijo el entrenador. Cuestionado si no hubiera sido un partido para rotar más a los jugadores, Plaza contestó: "Es difícil, sobre todo en el tema de Viny, porque tíos grandes y que puedna jugar muchos minutos no tenemos. Viny ha jugado al principio y luego ellos ha tenido una buena racha y no ha sido posible que juguara más. Estaba planeado que jugará Oliver Lafayette, pero pensamos que Alberto podía plantear un poco más de batalla. También teníamos a Rosa en el banquillo, pero somos lo que somos".

También se le cuestionó al entrenador si le gustaría fichar a algún jugador para suplir la baja de Musli, que estará entre tres y cuatro semanas fuera, aunque un posible fichaje no podría jugar en Eurocup. "Esto lo marca el club. Es evidente que cuanta más rotación tenga es mejor, pero eso lo marca el club, no me lo planteo un fichaje, si desde arriba me dicen algo... En los entrenamientos también es difícil dar descanso, porque no tenemos un segundo equipo con el que contar. Pero insisto, no lo digo en tono de queja, es lo que tenemos", comentó.

Sobre Edwin Jackson, mejor anotador de la Liga ACB en el Estudiantes y que el año pasado no funcionó a sus órdenes en el Unicaja, Plaza fue claro: "Jackson es muy buen jugador, y está en un lugar donde tiene luz verde para hacer lo que quiera. Algo aprendería el año pasado y nosotros también aprendimos de él. Ahora ha explotado allí, pero no hay que darle más vueltas, yo quiero al equipo como lo tengo. No cambio a ningún jugador por los que entrené en el pasado, que le vaya muy bien". También afirmó Plaza que no le gusta la idea de enfrentarse el próximo sábado al Valencia en la jornada de la Liga Endesa, ya que puede ser el rival en la final de la Eurocup. "Que el próximo rival en ACB pueda ser el mismo equipo de la final en general no ayuda, pero hay cosas contra las que no pueden jugar. Seguro que ni ellos ni a nosotros les apetece jugar tanto partidos seguidos en poco tiempo. No tenemos 15 jugadores para dejar tres o cuatro sin jugar para que lleguen mejor a la final", argumentó.

Por su parte, Salva Maldonado, técnico del Estudiantes, analizó así el encuentro: "No ha sido un partido bonito, nuestra salida ha sido buena, hemos conseguido que el Unicaja no saliera cómodo. Hemos dominado bastante, hemos aguantado en la segunda parte, nos han recortado, pero entonces hemos anotado un par de triples importantes". Respecto al cansancio del Unicaja, afirmó: "Le ha faltado esa chispa que seguramente se dejó en el partido del viernes. Ellos se dejaron mucha energía en el último partido, pero luego tú tienes que hacer tu trabajo, si les dejas hacer su juego, el cansancio desaparece. Hemos hecho un trabajo muy sólido atrás". Maldonado -que curiosamente es cuñado de Joan Plaza- admitió que el Unicaja tuvo un momento de remontada, de "juego a la desesperada" en el que hicieron mucho daño, pero los triples de Edwin Jackson o Cook terminaron resultando vitales para su equipo.