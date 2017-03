Joan Plaza hace historia por partida doble

Cuando el 18 de octubre de 2013 Joan Plaza dirigió por primera vez al Unicaja en un partido de la Euroliga, seguramente no se imaginaba que cuatro años después se convertiría en el entrenador con más partidos al frente del club en competiciones europeas. Y no lo hará en un partido cualquiera que se pierde en el calendario y que pasa desapercibido, sino en toda una final continental, la de la Eurocup que comenzará el día 28.

«Me alegro por Joan y me gustaría que lo pudiese celebrar ganando la Eurocup», asegura Scariolo

Con 91 encuentros dirigidos, el entrenador catalán conseguirá lo que parecía imposible que algún día se produjese, como es desbancar al ahora seleccionador nacional, Sergio Scariolo, que desde que salió del club hace nueve años se mantenía como referente indiscutible. Lo llamativo del caso de Plaza no es sólo que haya dado ‘caza’ al preparador italiano, sino que además lo ha hecho en una temporada menos, pues Scariolo disputó 92 partidos en cinco temporadas. Dos factores han influido para que esto haya sido posible, el primero y más importante es que Joan Plaza es el entrenador con más estabilidad en el puesto que ha habido en el club malagueño durante la última década, y, otro lógico, el formato de la Euroliga en las dos últimas campañas, con muchos más encuentros.

El técnico repasa su trayectoriaObjetivo «Al comienzo de esta temporada sabía que me quedaban dos años, los que tengo por contrato, para conseguir esa deseada final»

Los mejores partidos «Destacaría el de la famosa canasta de Granger al Siena y el que ganamos al CSKA cuando sucedió lo de la Euroliga»

Récord en Europa «Nunca pensé alcanzar esta cifra en un club de la categoría e historia como la que tiene el Unicaja»

Los profesionales suelen estar al margen de este tipo de datos, así que Plaza desconocía esta situación y reconoció que no lo esperaba. «Nunca pensé en alcanzar esta cifra en un club de la categoría e historia como la que tiene el Unicaja, tanto en España como en Europa. Es un gran honor estar en una lista con nombres tan ilustres como Imbroda, Maljkovic, Scariolo o Aíto», explica en declaraciones a SUR el entrenador del Unicaja.

¿Y qué piensa el técnico ‘destronado’? Scariolo atendía la llamada de este periódico en Marbella y recibía la noticia con alivio. «Me alegro mucho por él. Cuando yo era el protagonista no sabía nada hasta que me llamaba el periodista de turno. Entiendo que en los deportes colectivos, los logros individuales valen de poco, pero siempre es bonito. Me alegro por Joan y me gustaría que lo pudiese celebrar ganando la Eurocup. Eso sí, si hay dos equipos españoles, como espero, tendré que mostrarme imparcial...», aclara el seleccionador.

El desquite de Plaza

La trayectoria de Joan Plaza en el Unicaja ha sido de una gran regularidad, exceptuando la temporada pasada, que fue muy mala. El técnico devolvió al club a la zona noble de la Liga y disputó dos semifinales, pero en Europa las cosas no fueron brillantes. En las cuatro temporadas en la Euroliga siempre cumplió alcanzando el ‘Top 16’, pero en todas las temporadas acabó con balance negativo de victorias y derrotas. El técnico era consciente de esto, pero también de que en su currículum en el banquillo malagueño faltaba una final.

El técnico repasa su trayectoriaMensaje a la Euroliga «Somos, y podemos decirlo claro, uno de los 18 mejores equipos de Europa por méritos deportivos de nuevo»

El rival más duro «El Olympiacos siempre fue un rival durísimo, pero el CSKA, Fenerbahçe o los españoles no andan muy lejos»

El logro que marca la frontera entre el éxito o el fracaso. «Es cierto que hasta el día de hoy he tenido la fortuna de jugar finales y ganar algunos campeonatos con todos los equipos a los que he dirigido. Estoy orgulloso de haber dotado al Unicaja de una mayor estabilidad en estos cuatro años jugando siempre el ‘play-off’, Top 16 de la Euroliga, casi todas las Copas del Rey y una Supercopa. También de haber logrado que muchos jugadores crecieran (Sabonis, Dragic, Kuzminskas, Granger, Thomas...) y de que se fueran para afrontar retos mayores, y que otros se quedasen entre nosotros. Pero siempre me quedaba el dolor de no haber alcanzado una final europea en Málaga. Al inicio de esta temporada sabía que me quedaban dos años (los que tengo por contrato) para conseguirlo, y, por fin, hemos alcanzado esa deseada final».

Los datos 91 partidosson los que hasta la fecha ha dirigido Joan Plaza al Unicaja en competiciones europeas entre Euroliga y Liga ACB. 72 de ellos fueron en la máxima competición, mientras los 19 restantes han sido esta temporada en la Eurocup. En menos tiempo. Sergio Scariolo empleó cinco temporadas en alcanzar los 92 partidos que lo han mantenido como el entrenador con más encuentros Europeos. Plaza lo ha conseguido en una menos, gracias al cambio de formato de la Euroliga en las dos últimas campañas. Su debut. oan Plaza dirigió por primera vez al Unicaja en un partido europeo en un choque de la Euroliga jugado en la pista del Olympiacos el 18 de octubre de 2013 y que se saldó con victoria del equipo griego por 69-61.

Los 91 partidos de Joan Plaza en competiciones europeas del Unicaja se desglosan de la siguiente manera. 72 de esos encuentros fueron en la Euroliga, con un balance de 30 victorias y 42 derrotas. En la Eurocup han sido 19 hasta ahora, con 11 triunfos y ocho partidos perdidos. En este sentido, Plaza está lejos de los registros de Scariolo, que sumó 52 victorias en sus 92 partidos. Sin embargo, el que tiene mejor balance es el mítico Bozidar Maljkovic, que con 65 encuentros al frente del Unicaja ganó 39 y perdió 26. Sus temporadas en la Korac, en las que dominó la competición, están detrás de su gran número de victorias.

En cuatro temporadas, Plaza también tiene su particular podio de grandes momentos, rivales y jugadores que lo marcaron. «Destacaría la famosa canasta de Granger al Siena, también recuerdo el partido que ganamos en el campo del CSKA el día que nos comunicaron la decisión de la Euroliga de no contar con nosotros. También fueron importantes las victorias de prestigio en Tel Aviv o la más reciente en Múnich, y cómo no, las que conseguimos en casa al calor de nuestro público». Plaza elogia la dureza que siempre representó enfrentarse al Olympiacos, y habla la calidad de Spanoulis, Teodosic, Vesely, Bogdanovic Devin Smith o Dunston.

El entrenador del Unicaja tiene ahora el gran reto de conseguir un título, y, además, con el premio añadido de volver a la Euroliga, demostrando así que el club no debió ser excluido de esta competición. «Recordemos que el año pasado ninguno de los ocho equipos que quedaron fuera del Top 16, de los 24 que estábamos en la Euroliga, alcanzaron tan siquiera las semifinales en la Eurocup. Nosotros hemos ido superando obstáculos en forma de bajas y lesiones, un presupuesto menor, el factor cancha en contra, y hemos llegado a la final. Somos, podemos decirlo alto y claro, uno de los 18 mejores equipos de Europa, por méritos deportivos de nuevo y con un historial, tradición y fidelidad del ‘sponsor’ que muchos quisieran para sí», finalizó el técnico.