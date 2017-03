Plaza: «Mi idea es seguir en Málaga; si alguien del club piensa lo contrario, sería bueno que me lo dijera»

Joan Plaza ha pasado esta temporada por momentos muy complicados en el Unicaja. También la campaña pasada, cuando las cosas no fueron especialmente bien. La confianza en el entrenador ya no era tan plena, incluso en algunas figuras importantes dentro del club y el devenir de esta temporada tampoco ayudaba. Pero el magnífico papel del Unicaja en los play-off de la Eurocup y la clasificación para la final ponen al entrenador en una situación totalmente distinta. Tiene una temporada más de contrato y quiere cumplirla. Eso dijo en el programa 'Showtime' de la cadena COPE en una entrevista emitida este martes: "No tengo ahora un planteamiento sobre la temporada que viene, tengo un año y cuatro meses más en Málaga y tengo trabajo, estoy feliz, estoy bien, si a partir de ahí hay gente que no te quiere o surgen otras oportunidades..." afirmó. "Yo ahora solo pienso en llegar a la final lo mejor posible, si puede ser ganarla, pero no creo que mi reputación mejore o empeore si gano o si pierdo; la gente cuando contrata a Joan Plaza ya sabe el perfil de trabajador que es. Hasta ahora por donde he pasado han surgido cosas muy bonistas, en todos lugares he jugado finales o he ganado títulos de Liga. Mi idea vital es seguir en Málaga el año que viene y a partir de ahí que la vida me lleve dónde sea, si otras personas tienen otra manera de verlo y no cuentan conmigo, pues ya no lo sé. Nadie en el club me ha trasladado ni para bien ni para mal una opinión", dijo. Sí afirmó el técnico catalán que ya ha hablado con los dirigentes del club sobre posibles renovaciones de jugadores cara a la próxima temporada. "Tras la Copa del Rey. siempre traslado mi opinión sobre jugadores que ya sería interesante renovar y esa información ya la he trasladado, a partir de ahí ya no he sabido nada más. Nadie me ha dicho si me cuentan conmigo o no. Hay unas fechas en mi contrato, hay algo acordado que ellos deberían abonar y al revés si yo me quiero ir. Ahora mismo mi idea es seguir en Málaga y si alguien del club piensa lo contrario, sería bueno que me lo dijera", declaró Plaza en el programa.

El técnico repasó otros asuntos de interés para el equipo malagueño :

Evolución de la plantilla. "Tuvimos que prescindir de Mbakwe, fichamos un jugador de rpisa y corriendo después lo pudimos cambiar por Omic en enero, Nedovic que estuvo parado dos meses... ahora estamos más cerca de nuestra capacidad real. El hecho de perder algunos partidos hizo pensar que estábamos en una mala dinámica, pero después se ha demostrado que no es así. Al principio nos dimos cuenta de que teníamos más talento delante que detrás. Hicimos una apuesta por anotar más que defender. Pero hemos ido subiendo el nivel, hemos bajado de los 101 puntos del primer partido ante el Real Madrid a una media de 60-65 puntos y eso nos da una solidez, los jugadores han aprendido a divertirse defendiendo"

Lesión de Musli. Con Musli nos planteamos ir a Lourdes. Realmente no pinta bien, es un esguince de segundo grado de un alto rigor en el tobillo; se le ha derramado de la parte superior a la inferior. Es una lesión que en jugadores de más de 2,10 es más cruda y además es la primera vez que él tiene este tipo de lesiones, por lo que va con más prudencia para recuperarse. Jugar con un hombre a medias tintas tampoco ayuda a que los demás asuman su responsabilidad. Difícilmente va a poder estar, de salida no cuento con él, si llegáramos a un tercer partido quizás podría jugar algunos minutos con él, pero el panorama es malo. Habrá que jugar con todas nuestras bazas, aunque es un gran hándicap

Euroliga. Si nos metiéramos en la Euroliga, invitaría a media España. Si esto pasa, el club tendría que replantearse la estructura actual, mejorar la plantilla y la forma de viajar.