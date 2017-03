El Unicaja negocia aplazar el partido ante el Manresa por la final de la Eurocup

El Unicaja quiere que el equipo afronte la final de la Eurocup en las mejores condiciones. El club está negociando el aplazamiento del encuentro que se jugará el domingo 2 de abril en Málaga ante el Manresa, es decir justo antes de un hipotético tercer partido de la final ante el Valencia.

Se da la circunstancia de que el conjunto valenciano ha aplazado su partido de Liga en la pista del Bilbao previsto para ese día y el Unicaja lleva un par de días negociando con el Manresa el aplazamiento del suyo.

Si la final de la Eurocup se decide el 5 de abril en un tercer encuentro que se jugaría en Valencia, la idea es que el fin de semana previo el Unicaja no juegue y la plantilla puede descansar y recuperarse para el choque definitivo. Según se explicó desde el club malagueño el partido ante el Manresa se desplazaría al fin de semana del 29 y 30 de abril, cuando el Tenerife debe visitar el Palacio de los Deportes. Sin embargo, el conjunto canario podría estar en la Final Four de la Basketball Champions League de la FIBA, por lo que también estaría interesado en no jugar para preparar esa cita. Por su parte, el Manresa, ese fin de semana se mide al Madrid, que también estaría metido de lleno en los 'play-offs' de la Euroliga, y al que también le interesaría descansar. Como se puede comprobar, una negociación con varias partes implicadas.

El Manresa ya ha comprado los billetes para desplazarse a Málaga la próxima semana, por lo que podría pedir una compensación por este motivo, es decir, que se le abonen los billetes.