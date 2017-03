Pedro Martínez: «Me han dicho que Unicaja se va a guardar cosas»

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, se mostró convencido de que el Unicaja no mostrará todo su arsenal táctico en el partido de la Liga ACB de este sábado (19.00 horas) para guardarse alguna carta de cara al primer choque de la final de la Eurocup que disputarán el martes. "Me han dicho que se van a guardar cosas pero cada uno hace lo mejor para su equipo. Nosotros no le damos mucha importancia a esa posibilidad, lo importante es este partido y no pensamos mas allá", indicó en la rueda previa al encuentro.

El choque será el cuarto que disputen ambos equipos esta campaña y Martínez restó valor al hecho de que hayan ganado los tres primeros, pues recordó que cuando jugaron los otros encuentros, el Unicaja "estaba peor que ahora".

"En el deporte no hay que vivir del pasado, hay que pasar en el presente. No se puede vivir de las rentas porque el que lo hace se queda en el camino. No debemos pensar en eso", señaló Pedro Martínez, que alabó la calidad y la experiencia de su rival y en especial el movimiento que ha hecho con el fichaje de Alen Omic.

"Es un equipo con un gran potencial, que está en su mejor momento. Han fichado a Omic, que destacó mucho en la Eurocup y en ACB con el Gran Canaria la temporada pasada y que es un jugador de Euroliga con el que hemos de tener mucho cuidado", explicó. "Hay que tener suerte y habilidad para fichar a un jugador como Omic a mitad de la temporada, y las han tenido, así como la capacidad económica para conseguirlo. Eso les da un salto de calidad", resaltó.

Además, destacó la capacidad de generar juego que tienen jugadores como Nedovic, Jamar Smith, Lafayette y la experiencia que acumulan como club. "Tienen mucha experiencia al máximo nivel, han jugado mucho la Euroliga y nosotros prácticamente la hemos visto por la televisión", señaló.

El entrenador admitió que es "inevitable pensar en el partido del martes". pero añadió que deben centrarse en la Liga y matizó que en esta competición no pueden mirar más allá de este encuentro. "Hay tanta igualdad entre la primera y la séptima posición que es una tontería pensar en algo más que en ganar este fin de semana ante un rival directo. El final de la Liga regular me pilla fuera de radar. Tenemos que jugar un buen partido e intentar ganar un rival directo", resumió.

Pedro Martínez explicó que la idea es poder hace debutar el interior Mike Tobey, aunque apenas ha podido entrenar con el equipo. "Ha hecho un trabajo aparte y estamos en pleno proceso de adaptación. Tiene muy poco bagaje, pero le vamos a dar de alta y estará a disposición. No creo que tenga muchos minutos pero es uno más de la plantilla", señaló.

Quien sí que tendrá más minutos para tratar de recuperar el ritmo de juego es el base catalán Guillem Vives, que reapareció el miércoles tras dos semanas parado por un esguince. "Continúa su proceso de recuperación pero contamos con él para que pueda jugar algunos minutos en la línea de lo que hizo en el último partido. Todavía no está recuperado pero va en una dinámica positiva de poder ayudar", concluyó.