Nedovic enciende las alarmas

No tenía buena cara Nedovic tras el encuentro disputado ayer. Estaba molesto por la derrota y por no haber podido jugar en los últimos minutos, pero también preocupado, muy preocupado. «Estoy mal, he sentido dolor en el tobillo y estoy mal», dijo el serbio al acabar el partido. Minutos antes había tenido que ser atendido por el fisioterapeuta Mario Bárbara en la banda del pabellón. Nedovic se lastimó ayer el tobillo izquierdo en el último cuarto y Plaza reveló tras el partido que ya se había hecho daño en el día anterior, en el entrenamiento previo al partido. Ayer el club comunicó que sufre «esguince de la articulación tibio tarsiana en el pie izquierdo» y habrá que esperar su evolución.

«‘Nedo’ se ha resentido, ayer se lesionó en el entrenamiento y no hemos dicho nada. Esta tarde se encontró algo mejor y pudo jugar, pero hemos de protegerlo, a ver cómo se siente esta noche y sobre todo mañana. Con la baja de Musli, cualquier jugador es determinante y hemos de intentar que llegue en la mejor forma posible. Insisto, no estoy llorando, es una realidad», comentó. «Nedovic ha jugado más minutos de lo que yo esperaba hoy. Se torció el tobillo en el entrenamiento de ayer y en la otra rodilla, la de apoyo, hizo un mal gesto, prácticamente no podía andar y ahí nos asustamos», afirmó. El serbio jugará casi con total seguridad la final, aunque habrá que esperar para saber si llega al cien por cien.