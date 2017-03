Plaza: "Queríamos competir hasta el final y lo hemos hecho"

Nueva derrota del Unicaja ante el Valencia, la cuarta de esta temporada. Además en casi la víspera de toda una final de la Eurocup ante el conjunto valenciano. Pese a no poder derrotar al equipo que entrena Pedro Martínez (81-77), la imagen que dejó el cuadro malagueño fue buena. "Se ha visto un partido competido, en el que nadie ha especulado con nada, al menos nosotros. Queriamos competir hasta el final y lo hemos hecho. Las pérdidas nos han lastrado porque muchas fueron consecutivas y nos hizo mucho daño Dubljevic, que ha marcado la diferencia en el poste bajo", analizó el entrenador del Unicaja Joan Plaza. "A pesar de que estoy muy contento por la aportación de Viny Okouo, tenemos ahí a un jugador con una experiencia muy limitada, en el que confiamos en el futuro, pero somos los que somos. Ha cometido algunos errores", dijo. "El equipo ha competido, hemos sido duros, hemos creído que podíamos ganar, en esa penetración con Fogg podía haber habido tiros libres...", aseguró Plaza, que también hizo referencia al desequilibrio en los tiros libres. "Ha habido un desajuste muy grande en los tiros libres, no es una excusa es una realidad. Pero para ganar aquí había que hacer algo más o cometer menos errores", declaró.

Cuestionado sobre Nedovic, que no jugó los últimos minutos tras dañarse el pie izquierdo, Plaza reveló que se lesionó el día antes del partido. "Nedo se ha resentido, no me gusta vender humo, ayer se lesionó en el entrenamiento, y no dijimos nada. Esta tarde se encontró algo mejor, hemos de protegerlo, a ver cómo se siente mañana. Con la baja de Musli, cualquier jugador es determinante y hemos de intentar que llegue en la mejor forma posible. No estoy llorando, es una realidad", comentó. "Nedovic ha jugado más minutos de lo que yo esperaba hoy. Se torció el tobillo en el entrenamiento de ayer y en la otra rodilla hizo un mal gesto, prácticamente no podía andar y ahí nos asustamos", afirmó.

Cuestionado por cómo iba a afectar psicológicamente esta nueva derrota ante el Valencia al equipo, Plaza quiso hacer una lectura postiva. "Nosotros veníamos a ganar, sabiendo que tienes una gran la batalla dentro de tres días. El partido estaba para ganarlo y no lo hemos hecho por algunos errores consecutivos nuestros. El equipo no ha bajado la cara, no ha permitido parciales, la última vez aquí nos aporreraron... Eso nos agrada, pero no nos conformamos", opinó.

Habló también el entrenador por algunos de sus jugadores, como Lafayette: "Hay que sumar a todos los efectivos. No estamos en condiciones de prescindir de nadie. Lafayette tiene la suficiente experiencia como para dar pasos adelante, espero que vaya a más no solo en la final sino también en el resto de la temporada y que nos dé el nivel que todos esperamos de él", dijo.

Respecto a Omic, Plaza comentó que Dubljevic le supera en experiencia y capacidad para este tipo de la partidos. "El martes tendrá que tener una presencia mayor, pero la experencia no la compras, ha cometido algunos errores, pero nada más".