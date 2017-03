La Eurocup incluye a Musli en su quinteto ideal pero se olvida de Nedovic

Si Fogg fue elegido ese sábado en el segundo mejor quinteto de la competición, era lógico que hubiera al menos otro jugador del Unicaja, finalista junto al Valencia, en el equipo ideal de la Eurocup. Así ha sido, ya que la competición ha anunciado hoy el mejor quinteto de la campaña, formado por Curtis Jerrells (Hapoel), Alexey Shved (Khimki), Mardy Collins (Lokomotiv), Bojan Dubljevic (Valencia) y Dejan Musli (Unicaja). La Eurocup premia así la gran temporada del pívot serbio, referente ofensivo interior del Unicaja y que está casi descartado para la final por lesión.

Musli ha promediado 14,2 de valoración, con 11,7 puntos y 3,9 rebotes y 0,8 tapones por partido. Se trata de su segunda experiencia en la Eurocup después de su debut con la campaña 2008-2009 con el BC FMP serbio y tras disputar la Euroliga con Baskonia y Partizan.

Si la Eurocup hace justicia con Musli, se olvida totalmente de Nedovic, que no está incluido ni en el primer ni en el segundo equipo ideal. Una dato llamativo, ya que el escolta del Unicaja es uno de los jugadores más determinantes de la competición y pieza clave para que el cuadro malagueño esté en la final pese a tener todas las eliminatorias con el factor cancha en contra.

En este caso, la Eurocup ha primado las estadísticas y el escolta serbio no está entre los mejores en ese apartado, con 10.2 puntos por partidoy 9,8 de valoración. Además, su lesión hizo que se perdiera cinco partidos en el arranque de la competición, lo que no le ha beneficiado. Sin embargo, solo hay que mirar sus actuaciones en partidos importantes como el segundo de semifinales ante el Lokomotiv (23 puntos, 21 de valoración) para ver la importancia que tiene 'Nedo' en el Unicaja y en la Eurocup. El propio jugador puso en Twitter poco después de que se conociera el quinteto ideal "LOL" ( Laugh out loud, o Lots of laughs, algo así como muerto de risa) en lo que parecía un claro mensaje hacia esa decisión.

