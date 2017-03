Lafayette se apunta a la final

No jugó ni un solo minuto en los dos partidos más importantes hasta ahora de la temporada para el Unicaja, los de las semifinales de la Eurocup ante el Lokomotiv. Ante el Estudiantes, en el encuentro de resaca de la celebración europea, con los jugadores muy cansados tras el despliegue de los últimos encuentros, tampoco pisó la cancha durante el choque. En el último partido que disputó con la camiseta del Unicaja, ante el Bayern en cuartos de final, jugó 5 minutos y terminó con -3 de valoración. En el anterior, también ante el Bayern, estuvo en pista 11 minutos y volvió a hacer valoración negativa. Lafayette parecía casi descartado ya en el Unicaja, al menos en los partidos importantes. Tras llegar en verano como el base titular del equipo, a estas alturas es el último jugador de la rotación solo por detrás del canterano Viny Okouo.

Buen rendimiento de Okouo en los 15 minutos que jugó Ayer el Unicaja tuvo que afrontar el primer partido ante el Valencia de los que están por venir sin Musli, lesionado con un esguince de tobillo y con pocas opciones de estar en la final de la Eurocup. Plaza volvió a usar muchos minutos a Omic, pero también empleó más de lo habitual al canterano Viny Okouo. El pívot de 19 años estuvo en pista 15 minutos y dejó buenas sensaciones en el apartado defensivo. Aunque tuvo muchos problemas contra Dubljevic, algo esperado, el congoleño atrapó cinco rebotes, metió cinco puntos, puso un tapón y se mostró intimidador en varias jugadas del Valencia. Es un recurso que tendrá que utilizar el cuerpo técnico en la final de la Eurocup, sobre todo para dosificar a Omic. El canterano ayer dejó buenas sensaciones.

Pero ayer el base norteamericano volvió a ofrecer minutos de calidad en el Unicaja y a tener cierta presencia en el equipo. Lo hizo en una buena primera parte, en la que terminó con 11 puntos y 12 de valoración en menos de ocho minutos de juego. Lafayette salió y anotó tres triples sin fallo y una canasta de dos para irse al descanso como máximo anotador del partido. Una situación realmente sorprendente. En la segunda mitad ya no estuvo tan acertado y no volvió a anotar. Pero aún así, sus 11 puntos de ayer suponen su segunda mejor marca de toda la temporada. La última vez que el base marcó más de 10 puntos fue en la cuarta jornada de la Liga Endesa, allá por el mes de octubre, cuando metió 13 puntos ante el Gran Canaria. ¿Eso significa que Lafayette jugará en la final? Plaza dijo que no hay que descartar a nadie: «Hay que sumar a todos los efectivos. No estamos en condiciones de prescindir de nadie. Lafayette tiene la suficiente experiencia como para dar pasos adelante, espero que vaya a más no solo en la final, sino también en el resto de la temporada y que nos dé el nivel que todos esperamos de él». Está por ver si realmente el base tiene minutos en los partidos de la próxima semana ante el Valencia, ya que Fogg está en un gran momento de forma y Alberto Díaz es el revulsivo en defensa que necesita muchas veces el cuadro malagueño.