Lamonica, árbitro principal en la final

La Eurocup confirmó hoy que el italiano Luigi Lamonica será el árbitro principal en el primer partido de la final de la Eurocup que disputan mañana el Valencia y el Unicaja. Es la segunda vez que este colegiado dirige al cuadro malagueño esta temporada, pues también se encargó de pitar el tercer encuentro de la eliminatoria entre el Bayern y el Unicaja.

Lamonica es un árbitro muy particular, con fama de casero, aunque al Unicaja no le fue nada mal en el encuentro disputado en Múnich, pues ganó por 69-74 y consiguió la clasificación para semifinales. Sin embargo, años atrás las cosas no fueron tan bien. Lamonica es famoso por aplicar con rigor la norma de los pasos y muy expresivo a la hora de señalar las infracciones.

Los aficionados todavía recordarán el partido que el cuadro malagueño jugó en Estambul frente al Fenerbahçe hace dos temporadas, cuando una decisión de Lamonica acabó con las opciones de victoria del Unicaja. Con 75-74 en el marcador señaló falta antideportiva de Granger sobre McCalebb y la realidad es que no fue ni falta. Ese día el Fenerbahçe lanzó 21 tiros libres por seis del Unicaja. Pero hay más en 2009, en un choque contra el Partizán con 60-50 en el marcador y seis segundos por jugar, dio validez a un tapón que le pusieron a Cook cuando el balón ya bajaba.