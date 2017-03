«No me soprende que el Unicaja esté en la final»

Todo el mundo tiene la impresión de que Chechu Mulero estuvo en el Unicaja durante varios años, pero la realidad es que sólo estuvo una temporada. Sin embargo, encajó a la perfección y dejó un excelente recuerdo. Tras dejar los banquillos se convirtió en el director deportivo del Valencia y es la persona que ha construido la plantilla que lidera la Liga y que se medirá al Unicaja en la final de la Eurocup.

–Teniendo en cuenta el puesto que ocupa, ¿siente alivio al ver a su equipo en la final o por el contrario la presión es ahora máxima?

–La verdad es que yo me encuentro igual que antes. Estoy contento por alcanzar la final, porque jugar dos finales como hemos hecho (Copa y Eurocup) es algo que no debe pasar desapercibido, pero obviamente también tienes la necesidad y el deseo de conseguir un título.

–Además, en el caso de la Eurocup, el equipo a batir es el Unicaja, rival directo en ese objetivo que es la Euroliga...

–No es especial por eso, pero sí por el hecho de que ellos también han hecho una gran Eurocup y porque se enfrentan los que realmente son los dos mejores equipos de la competición. Es algo significativo que seamos dos equipos españoles, que nos conocemos mucho y que hemos jugado ya varias veces en los últimos meses, y las que nos quedan por jugar. Eso sí que hace que sea una eliminatoria diferente, porque hay jugadores que comparte selección, son amigos y hay algunos que han estado en los dos equipos; como decía, esto es lo que la hace especial.

«A Nedovic y al Valencia no le ha ido mal, así que aquello fue una decisión acertada»

–¿Cómo se consigue el estilo perfectamente reconocible que tiene el Valencia? ¿Es cuestión del entrenador, los jugadores que se fichan, que sean nacionales o porque es un bloque que lleva varios años junto?

–Es indudable que corresponde al entrenador. Este equipo juega como quiere Pedro Martínez. Pedro quiere esto y sabiéndolo, tú construyes una plantilla en función de los valores que quiere Pedro. Él prefiere una serie de jugadores con unas características, y no es lo mismo hacer un equipo para un entrenador que para otro. Hay técnicos que quiere jugadores verticales, de uno contra uno, y otros a hombres que creen juego y se pasen bien el balón, que no sean egoístas... Y en esa línea estamos. Construir un equipo sin contar con el entrenador sería un error enorme.

–Y luego está la continuidad del proyecto.

–Sin duda. Hay jugadores capaces de adaptarse a roles diferentes, porque es verdad que tenemos jugadores que incluso estaban antes de que Pedro Martínez llegase al equipo. Es algo que también valoramos a la hora de fichar. El deseo de permanencia de la gente aquí es algo que apreciamos. Además, nuestra apuesta por el jugador español es una apuesta clara. No hay ningún equipo en el que los jugadores nacionales tengan un peso tan grande como en el nuestro, jugadores jóvenes y que tienen un gran recorrido por delante.

–¿Favorece ese núcleo de nacionales la identificación del proyecto y una mayor conexión con la afición?

–Sin duda. Esto es una ventaja. Al jugador nacional no le tienes que explicar adonde viene. Eso es una ventaja. Son gente que va a valorar mucho más el sitio en el que está. Luego es evidente que saber lo que significa la competición y cada partido ayuda a que exista una mejor conexión con el público, y eso lo hace todo más fácil.

–¿Le ha sorprendido el cambio del Unicaja en el último mes para llegar a la final de la Eurocup?

–No lo he seguido en profundidad durante la temporada, salvo los partidos más recientes. No me sorprenden sus resultados o que esté en la final porque tiene un gran equipo. El mejor rendimiento de algunos jugadores que ahora están creciendo, quizá se debe a que antes tuvieron algún problema físico, por ejemplo. No se puede dudar de una plantilla con ese potencial.

-¿El director deportivo del Valencia, a qué jugador del Unicaja ficharía?

–Me gustan varios jugadores del Unicaja. A cualquier entrenador o director deportivo le gustan los jugadores del equipo malagueño, como a cualquiera le gustará los del nuestro. Yo me quedo con los que tengo.

-¿Se arrepiente de haber dejado marchar a Nedovic?

–Es un jugador enorme. Tiene un gran talento para jugar al baloncesto, pero en aquel momento, teníamos que construir un equipo y pensamos que la mejor decisión era la que tomábamos. A Nedovic no le ha ido mal y al Valencia, tampoco, así que fue una decisión acertada. No se puede dudar de su talento.

–Tiene el factor campo a favor, su equipo es líder de la Liga y ha ganado seis veces seguidas al Unicaja. No podrá negar que el Valencia es al favorito.

–Eso del favoritismo es una cosa que no sirve de nada. La ventaja que tenemos es que jugamos el primer partido aquí y, si hubiese un tercero, también. Es lo único. De nada sirven los resultados anteriores ni la línea que llevamos. Eso del favoritismo es algo que queda a nivel del aficionado.