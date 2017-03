Plaza: «Para derribar un muro hay que hacerse sangre»

Cuatro derrotas seguidas contra un equipo en la misma temporada pesan mucho, quizá por eso ayer Joan Plaza sacó su versión de psicólogo para pedir a sus jugadores un esfuerzo extra para tratar de ganar hoy al Valencia en el primer partido de la final de la Eurocup. El técnico es consciente de la dificultad, pero lanzó el reto a su plantilla.

«Algo así, o te ayuda o te deprime, porque ves un muro muy alto que ves imposible de saltar. Si eres una persona resistente y valiente sabes que tienes que hacerte sangre. El que rompe un muro no lo pasa porque sí, lo pasa sufriendo y sabiendo que hay que llevar la eliminatoria al máximo, quizá en los últimos minutos. Como decían ayer ellos mismos, nos conocemos demasiado como para sorprendernos», analizó.

Iguala a Scariolo como técnico con más partidos en Europa Joan Plaza dirigirá hoy su partido número 92 como entrenador del Unicaja en competiciones europeas, por lo que igualará al Sergio Scariolo en el primer puesto de esta particular clasificación. La diferencia es que el preparador italiano alcanzó esta cifra en cinco temporadas, mientras que Plaza lo ha conseguido en cuatro, gracias a los nuevos formatos especialmente de la Euroliga.

Con los precedentes que hay entre los dos equipos esta temporada, el técnico no dudó en darle el papel de favorito al Valencia, tanto por su historial como por su trayectoria, pero también mandó un mensaje de advertencia. «Cuando pierdes cuatro veces es evidente que eres peor equipo, así que tienes que suplir esa diferencia con otras cosas, técnicamente, tácticamente y a nivel de actitud. Hemos de reemplazar nuestras carencias jugando más en equipo y buscando menos la solución individual. Creo que no estamos muy lejos de ellos y hemos mostrado una mejoría clara en las cuatro derrotas. Es evidente que venimos sin nuestro pívot titular, pero no queremos acordarnos de los lesionados».

La gran preocupación de Plaza es Nedovic, que hoy se probó y parece que finalmente jugará. «Anoche fuimos al hospital para hacerle unas radiografías, porque todavía tiene algo de dolor. Todo dependerá del umbral de dolor que tenga y sea capaz de aguantar. Si puede entrenar y nos puede ayudar mañana veremos», finalizó.