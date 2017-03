Plaza: "Un tercer partido sería más que justo"

"Sería de justicia un tercer partido". Ese fue el mensaje que repitió Joan Plaza una y otra vez en su comparecencia tras la derrota ante el Valencia en el primer partido de la final. El entrenador del Unicaja tiene claro que el esfuerzo de su equipo y la igualdad mostrada ante el Valencia requiere que la final se decida en el tercer partido, el próximo miércoles en la Fonteta. Claro que para eso antes hay que ganar este viernes en Málaga (21.00 h.). "Ha sido un partido competido, cuando llegas a un final tan ajustado, los dos equipos habríamos merecido ganar. Ha habido un gran actitud y un gran esfuerzo, aunque a veces no hemos medido ese esfuerzo y hemos cometido errores por ir revolucionados ", dijo el entrenador. "Me gustaría pensar, me tomo la licencia como entrenador, que el Unicaja merece un tercer partido. Si somos todos francos, sería lo justo, aunque después nos barrieran por 30 o 40. Nos estamos mereciendo de sobra jugar el tercer partido. Sería un acto de justicia poética o deportiva", recalcó.

Habló el técnico del Unicaja de los triples en Dubljevic, que terminaron de sentenciar el partido, especialmente el segundo. "Cuando te gana el talento no puedes decir nada. Si te gana tu desidia o la mala actitud... Pero fue un triple de calidad, ha habido dos o tres tiros claros que han decantado el llegar más cerca al final. Es cierto que después de defender 22 segundos recibir esta canasta es un jarro de agua fría. Como una puñalada. El grupo está cohesionado y preparado para ese tercer partido. Un tercer partido sería más que justo", insistió. Plaza reiteró que "la experiencia no la compras", en referencia a algunos errores de su equipo por ansiedad "Pero no he visto grandes baches, solo pequeñas lagunas"

Cuestionado por el estado físico de sus jugadores lesionados, Plaza dijo que Musli no podrá jugar "ni el segundo ni el tercero ni nada. Era una final importante para él", afirmó. Sobre Nedovic explicó que no tiene el ritmo explosivo que necesita aún. "Espero que el viernes pueda jugar a su nivel. Ahora tiene dos días para recuperar y hacer de tripas corazón".