El Unicaja roza la victoria ante el Valencia (68-62)

Lo rozó con la punta de los dedos, pero no pudo ser. El Unicaja demostró que está capacitado para ganar al Valencia la final de la Eurocup, aunque ahora está obligado al más difícil todavía y ganarle dos partidos seguidos a su rival. Este martes cayó por 68-62 en un choque marcado por la igualdad y en el que Bojan Dubljevic decidió con dos triples en los últimos minutos, el último a falta de 30 segundos para el final. El montenegrino volvió a ser el mejor de su equipo al lograr 14 puntos. En el Unicaja, fue Brooks el máximo anotador con 11 puntos. El segundo partido se disputará el próximo viernes en Málaga (21.00 horas).

El Unicaja demostró que sabía lo que había en juego con un arranque casi perfecto del partido. Su solidez defensiva, tapando las líneas de pase del Valencia descolocó al conjunto rival que a los seis minutos perdía 7-17. Nedovic, Brooks y Omic lideraban al equipo malagueño, que atacaba con paciencia hasta encontrar la mejor opción para anotar. Pedro Martínez no tardó en pedir tiempo muerto ante el claro dominio malagueño. La entrada de Sastre cambió por completo el partido, pues logró dos triples que reactivaron a su equipo y abrió un parcial de 13-3 que propició que el primer cuarto acabase con empate a 20. Lo peor para el Unicaja fueron las dos faltas de Brooks y, lo mejor, la sensación de amenaza que representaba para el Valencia.

Esta impresión se confirmó en el arranque del segundo acto. Con la segunda unidad, el equipo cajista volvió a escaparse. Okouo sorprendió a los atacantes valencianos por su capacidad para salir a defender, recuperar su posición e intimidad. El Unicaja se colocó 20-28 (min.15) y controlaba por completo el partido con su defensa. Con 24-32, Pedro Martínez tuvo que recuperar a Dubljevic porque a su equipo le costaba un mundo encontrar el camino del aro. El montenegrino no tardó en desatascar al Valencia, pero como antes, era Joan Sastre el gran problema para el Unicaja, tanto por su verticalidad como por su acierto de tres. Un parcial de 11-3 llevó la igualdad al marcador antes de la segunda parte, 35-35.

No dio un paso atrás el Unicaja en el arranque de la segunda parte con un Brooks perfecto dominando por encima del aro y, noticia, con Lafayette de base y dirigiendo perfectamente al equipo (40-44, min. 25). De nuevo el Valencia volvía a estar descolocado ante la solidez del Unicaja, que sin embargo no supo aprovechar su momento. El regreso de Dubljevic fue balsámico para el conjunto naranja para salir del bache. Como pasó antes del descanso, el montenegrino anotó con facilidad y de nuevo abrió un parcial de 10-4 que permitió a su equipo acabar el tercer cuarto por delante (50-48).

Llegó el momento de la verdad y entonces el Valencia dio un paso adelante en todos los sentidos. Aunque el Unicaja aguantó dos minutos, el equipo de Pedro Martínez comenzó a pasarse perfectamente el balón muy bien dirigido por Van Rossom. También apareció el 'oportunista' Oriola, fabricándose buenas canastas. Cinco puntos seguidos del catalán colocaron el 60-52 y Plaza tuvo que parar el partido y recuperar a Omic y Brooks, y optó por jugar los minutos finales sin Nedovic. La tensión era máxima y lo mejor es que el Unicaja no se rindió en ningún momento. Omic Tapó la vía de Dubljevic y Fogg y Brooks engancharon al equipo malagueño al partido. Este último anotó una suspensión clave a falta de 42 segundos para el 65-62. Lo que no contaba el Unicaja es con que Dubljevic decidiese el partido desde la línea de tres. Ahí no llegó Omic. El segundo de ellos, a falta de 31 segundos para sentenciar el choque, 68-62.