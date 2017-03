El Unicaja no se rinde y pide el apoyo de Málaga

El Unicaja quiere dejar claro que peleará hasta el final para tratar de hacerse con el título de la Eurocup. Tras la derrota de ayer en el primer partido ante el Valencia, el equipo malagueño está hora obligado a ganar el viernes en Málaga (21.00). La afición está volcada y llenará el Palacio de los Deportes, pero por si quedaba alguna duda, el club ha lanzado una campaña para motivar a su hinchada.

CrónicaNo es imposible

El Unicaja publicó esta mañana un vídeo en el que de nuevo Joan Plaza ejercía de portavoz y lanzaba un mensaje de ánimo. “Yo no me rindo. ¿Lo vas a hacer tú? Nos vemos el viernes en el Carpena”, afirmaba el entrenador del Unicaja en un vídeo grabado esta mañana en Madrid antes de coger el AVE para Málaga. En a campaña lanzada por el Unicaja con el lema 'Málaga no se rinde', participarán varios jugadores de la plantilla, el primero, Dani Díez, que lo hizo acompañado por Omic.