Plaza: "Nos podrán ganar por talento, pero no por lucha o actitud"

Tras el viaje de vuelta de ayer desde Valencia, el Unicaja tuvo esta mañana jornada de entrenamiento en el Carpena para preparar el segundo partido de la final de la Eurocup ante el Valencia (viernes, 21.00 horas, en Málaga). Tras perder en la pista del conjunto valenciano, el cuadro que entrena Plaza tiene que solventar un duelo a vida o muerte para forzar el tercer partido de la serie, que se disputaría de nuevo en La Fonteta.

Esto es lo que tienen ahora todos los jugadores en mente, ganar mañana y que la final se alargue un partido más para que el campéon se decida en el tercer encuentro. "Para ellos no es un 'match ball', para nostoros sí, lo único que queremos es forzar ese tercer partido. Todo el mundo está de acuerdo en que sería razonable y merecido ese tercer partido, por el esfuerzo de ambos equipos y por el baloncesto español. Aunque nos lo tenemos que ganar en la pista, ellos ya se lo han ganado", dijo esta mañana Joan Plaza.

Imágenes de la jornada de entrenamiento en el Carpena este jueves para preparar el segundo partido de la final de la Eurocup ante el Valencia. / Ñito Salas

El entrenador del Unicaja se demostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores en el primer encuentro, pese a la derrota, y aseguró que tendrán que mejorar especialmente en pequeños detalles, como forzar más tiros libres o limitar el rebote del Valencia. "No hicimos un súperpartido en Valencia y aún así apuramos las opciones hasta el último segundo. Podrán ganarnos por talento, pero no por ganas, actitud o lucha. Mañana lucharemos por sobrevivir. El público ha de ayudarnos, sabemos que nada va a ser fácil, pero estamos fuertes y deseosos de llegar a ese tercer partido", comentó.

El técnico catalán habló de cómo parar a Dubljevic, el mejor jugador rival y el hombre que terminó dando la victoria al Valencia en el primer partido. "Yo tenía un jugador que decía que la única forma de pararlo era ponerse a rezar delante de él. No es el caso de Dubljevic, pero casi. Él podría estar en cualquier equipo de la Final Four de este año y creo que hicimos un buen trabajo. No tenemos quejas en este sentido, ni inventos porque si no te desvirtúas como equipo".

Cuestionado sobre Nedovic, la estrella del Unicaja, que no estuvo a buen nivel en el primer partido, Plaza dijo: "Nedovic es una pieza fundamental como líder, es vital para nosotros. Es nuestro jugador franquicia y él es el primero que es autocrítico, que quiere dar lo mejor de sí mismo".

El jugador serbio por su parte afirmó que se encuentra en buena forma física y que, aunque en el primer partido no estuvo al cien por cien, no tuvo grandes problemas físicos. "Siento esa presión, esa responsabilidad, pero tengo claro que la final no la puede ganar un jugador solo. No lo puedo hacer yo, ni Jamar, ni Kyle... Necesitamos ser doce jugadores, un equipo, como hicimos ante Bayern o Lokomotiv. Pero tengo claro que tengo que jugar mis dos mejores partidos ahora, este viernes y, espero, el próximo miércoles. Si no tienes presión, no es baloncesto"