Plaza apela al mejor Nedovic: «Es vital para nosotros»

Sabe que tiene muchos ojos puestos en él. Es la estrella del Unicaja, su jugador franquicia y uno de los hombres más determinantes de la Eurocup, por mucho que no haya sido incluido en los quintetos ideales de la competición. A Nedovic le gusta esa presión de sentirse importante. «Si no tienes presión, no es baloncesto», dice. Por eso Joan Plaza apeló ayer a la mejor versión del escolta serbio, que estuvo desdibujado en el primer partido de la final. «Nedovic está con ganas de demostrar que es capaz de hacerlo mejor, él es el primero en hacer autocrítica. Es una pieza fundamental como líder del equipo, es vital para nosotros», dijo ayer el entrenador del Unicaja. «Espero que sea capaz de hacer un gran partido y no necesariamente metiendo 25 puntos, sino asistiendo, reboteando, defendiendo... Es nuestro jugador franquicia y espero que aparezca».

El jugador es consciente de que no estuvo bien en el encuentro de Valencia y que no tiene grandes problemas físicos. «Siento esa presión, esa responsabilidad, pero tengo claro que la final no la puede ganar un jugador solo. No lo puedo hacer yo, ni Jamar, ni Kyle... Necesitamos ser doce jugadores, un equipo, como hicimos ante Bayern o Lokomotiv. Pero tengo claro que tengo que jugar mis dos mejores partidos ahora, este viernes y, espero, el próximo miércoles», afirmó».

La amenaza de Dubljevic

En el Valencia, la principal amenaza volverá a ser Dubljevic, aunque Plaza está satisfecho con la defensa que hicieron sobre él. «Es un jugador con talento, que podría estar en cualquier equipo de los que este año disputen la Final Four de la Euroliga; con él tendremos que ser proactivos, hacer una labor de desgaste y que haga algún tiro peor», comentó.

El entrenador del Valencia, Pedro Martínez, quiso trasladarle la presión al Unicaja y dijo que perder en Málaga «es una posibilidad muy clara, pero no la damos por hecha ni pensamos que vayamos a perder; sí que pensamos que ellos van a tener muchas más cosas a favor para ganar que nosotros». Incluso el técnico rival dijo que tampoco le sorprendería que jugase Musli. «Creemos que es muy importante para ellos y que en cualquier momento puede entrar. Entre comillas, nos da igual. Contamos con la opción de que pueda estar y desde algún punto de vista nos gustaría. Sería bueno para la final y no tengo claro que fuera malo para nosotros», declaró.