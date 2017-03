El Palacio de los Deportes, más infierno verde que nunca

En ese duelo entre la ‘caldera taronja’ del Valencia y el ‘infierno verde’ del Unicaja, por ahora hay empate en victorias. Aunque el empuje del pabellón malagueño fue ayer más fuerte que nunca.

Málaga empezó a vivir la final mucho antes de que empezara el partido. En concreto, dos horas antes, cuando más de 150 aficionados acudieron a recibir a los jugadores del Unicaja en las puertas del Palacio. La plantilla llegó por separado, cada uno en su vehículo particular, y fueron recibiendo los ánimos de la ‘marea verde’. Por supuesto, Plaza fue de nuevo el más aclamado. Después, cuando apenas quedaba media hora para el encuentro, el aspecto del pabellón corroboró que la afición malagueña siempre responde en las grandes ocasiones. La Eurocup se despidió de Málaga, al menos esta temporada, con un lleno absoluto. No faltó nada. Ni la animación de Chicui, ni la gran bandera verde y morada del Fondo Verde ni el himno de Pablo López cantado por todo el pabellón. Hasta Antonio Banderas salió proyectado en el videomarcador del Palacio, con su mensaje de ánimo al equipo. En el palco, el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa; el presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, o el seleccionador nacional, Sergio Scariolo. El día no podía terminar de otra forma. Ganó el Unicaja y los jugadores se acercaron a la grada para agradecerles su apoyo durante todo el encuentro. «¡Sí se puede, sí se puede!», gritaba el público una y otra vez. «Nos vamos a Valencia, nos vamos a Valencia», corearon.