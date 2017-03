Plaza: «Si ganamos la Eurocup, ya me puedo morir tranquilo»

El Unicaja ya está en la «batalla final». Así lo definió ayer Joan Plaza, que tiene al equipo malagueño a 40 minutos de levantar el título de la Eurocup. El entrenador catalán se mostró cauto respecto al desarrollo del tercer y definitivo partido -«no quiero estar sobreexcitado», dijo - , pero no evitó ponerse en lo mejor. «Firmo ahora mismo que ellos ganen la Liga Endesa y nosotros la Eurocup», comentó en tono jocoso. «A Málaga le debía, le debíamos, una final. Si la ganara, ya me podría morir tranquilo. Liarla allí en Valencia, sería la hostia», dijo el técnico. Para Plaza «no sería descabellado o injusto que el Unicaja ganase en la Fontenta; aunque también sería merecido que ganara el Valencia», afirmó. El entrenador dijo que el equipo estaba contento por ganar este segundo partido de la final, «pero no hay nada que celebrar, sólo hemos empatado», afirmó.

El entrenador del Unicaja sí mostró su preocupación por el estado de Nedovic. El serbio se marchó a los vestuarios en el tercer cuarto con problemas físicos y ya no volvió a jugar. «Tenemos que recuperarlo. Se ha hecho daño en la pierna izquierda, en la parte inferior de la rodilla. Lo bueno es que ahora tenemos varios días para intentar que mejore, porque necesitamos a Nedovic en plenitud», afirmó. No parece que la presencia del serbio en el partido del miércoles peligre, aunque habrá que ver si está al cien por cien. El escolta tiene una fuerte contusión en la zona exterior de la pierna izquiera y ayer se le inflamó mucho la zona. Ayer ya se le hicieron pruebas, pero habrá que esperar su evolución en las próximas horas. El equipo descansa hoy y vuelve a entrenarse el domingo. El que tiene muy difícil reaparecer es Musli, según dijo ayer el entrenador. «Ahora mismo las posibilidades son cero. Yo no juego con la salud de mis jugadores y si los médicos no me dicen que puede jugar, no jugará. Hasta ahora solo lo he visto con el fisioterapeuta del club, parecen novios. Haría falta que hiciera un par de buenos entrenamientos para que pudiera jugar el miércoles, por lo que ahora mismo no cuento con él», afirmó.

¿Y qué espera Plaza para el tercer partido? El catalán cree que el Valencia puede tener algo más de presión, porque el que juega en casa tiene que hacer valer ese factor cancha. «Nosotros nos hemos ido acercando. Ellos aumentarán la presión, tratarán de mejorar sus porcentajes, será un partido a diferencias cortas. Ellos han ganado muchos campeonatos, así que lo que quiero es competir y llegar al final del partido con opciones», comentó. «Hoy (por ayer) hemos estado todo el rato delante en el marcador, hemos sido serios y competitivos y nos hemos ganado el derecho de ir allí a por todas. Hemos tenido factor cancha en contra en todas las eliminatorias y las hemos superado», dijo.

Para Pedro Martínez, entrenadordel Valencia, el partido de este viernes fue en la línea del primero. «Un encuentro muy físico, en el cual nos ha costado mucho dominar el rebote, ha sido un factor muy importante, especialmente en la primera parte», afirmó. «Estoy contento del esfuerzo del equipo; con todo en contra, en la segunda parte ha habido buen espíritu de lucha y eso es positivo. Así es la competición, el miércoles tenemos otra oportunidad, ojalá la podamos aprovechar», aseguró. Martínez cree que el factor cancha no garantiza nada: «Ahora sí que es un no va más. La presión es para todos. El factor cancha no garantiza la victoria, pero es evidente que preferimos jugar en casa que fuera. Creo que está igualado, en algunas cosas estamos en inferioridad respecto al Unicaja y en otras cosas no tanto. Es normal ver ahora el tercer partido complicado, normalmente el que gana tiene mejor ‘feeling’».