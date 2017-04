El equipo regresa hoy al trabajo con la principal duda de Nedovic, lesionado

Sin apenas tiempo de asimilar la victoria del viernes, el Unicaja descansó ayer sábado pero hoy vuelve a ejercitarse en el Palacio de los Deportes. El miércoles peleará por conseguir un título continental y no hay tiempo que perder. El equipo se entrenará en Málaga hoy y mañana, antes del viajar el martes hacia Valencia. Aunque el rival es más que conocido, el cuerpo técnico aprovechará para volver a ver el vídeo del partido y corregir esos pequeños detalles que terminan marcando los partidos.

La principal duda estará en si Nedovic se podrá entrenar hoy con sus compañeros o si el cuerpo médico decide darle descanso al escolta. El serbio no pudo terminar el partido ante el Valencia por lesión. Se dio un golpe en la parte externa del gemelo de la pierna izquierda y se le inflamó mucho la zona. Se le hizo una ecografía tras el partido, pero desde el club informaron que había que esperar algunas horas para conocer el alcance de su dolencia. En principio no parece que corra riesgo la presencia de Nedovic en el partido del miércoles, aunque habrá que ver si puede jugar al cien por cien. Hasta ahora no se ha visto la mejor versión del serbio en esta final, pese a que ha tenido sus habituales destellos de calidad.

También es duda para el entrenamiento de hoy Musli, que sigue recuperándose de su esguince de tobillo. En el entrenamiento del jueves pudo hacer la ronda de tiro con sus compañeros, pero aún no ha vuelto a entrenarse. Plaza aseguró que para que jugase el miércoles tendría que completar al menos un par de buenos entrenamientos, aunque en principio su presencia en el tercer partido está descartada.