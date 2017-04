Lafayette, desencantado tras volver a desaparecer de la rotación

Si en el primer partido de la final Alberto Díaz apenas fue en parte porque Lafayette jugó el tercer cuarto casi completo, cumpliendo con su papel y dejando buenas sensaciones. El base nacido en Luisiana pero con pasaporte croata había vuelto a jugar en los dos últimos partidos ante el Valencia, el de la Liga Endesa y el primero de la final. En el encuentro de la competición español, el estadounidense volvió a las canchas tras varios partidos sin jugar por decisión técnica y lo hizo con 11 puntos, incluidos tres triples. Parecía que Plaza volvía a contar con Lafayette, que recuperaba para la causa al jugador e incluso así lo dijo públicamente: «Tiene la suficiente experiencia como para dar pasos adelante, espero que vaya a más no solo en la final, sino también en el resto de la temporada y que nos dé el nivel que todos esperamos de él». Pero Lafayette se volvió a quedar el viernes todo el partido en el banquillo, en parte por el gran trabajo de Díaz. Al jugador del Unicaja no se le vio nada contento tras el partido. Desencantado con su falta de minutos, no estuvo muy activo en la celebración a pie de pista con sus compañeros. Después, en la charla con Plaza en el vestuario, algunos miembros del ‘staff’ tuvieron que reclamar su presencia, ya que se ausentó al principio. La situación del jugador en la plantilla es complicada, pese a que aún queda mucha Liga por delante.