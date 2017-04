Nedovic: “No he tenido suerte en esta final, pero voy a jugar”

La gran pregunta a un día del tercer y definitivo partido de la final de la Eurocup es si podrá jugar Nedovic. El escolta serbio no se ha podido entrenar los días previos por la fuerte contusión que recibió en la zona exterior del gemelo izquierdo, pero esta mañana sí ha podido realizar parte del entrenamiento. El propio jugador aseguró que jugará mañana en la Fuente de San Luis: “Voy a jugar, aunque no sé si perfectamente. No he tenido suerte en esta final con todos los problemas físicos, pero mañana se olvida todo”, aseguró.

La estrella del Unicaja está convencido de que su equipo tiene opciones de dar la sorpresa: “Hemos hecho tres buenos partidos contra el Valencia. Hemos defendido bien a Dubljevic y si conseguimos pararle, pararemos el 40-50% de su ataque. Es una final, merecemos ganarla. Hemos visto cómo hemos jugado en casa y esa energía la van a tener ellos ahora, no podemos permitir parciales, son muy peligrosos si te hace un parcial de ocho o diez a cero”. A Nedovic se le vio hoy muy motivado, con ganas de celebrar un título con la camiseta del conjunto malagueño.

El que no podrá jugar mañana es Musli, como se preveía. El jugador aseguró esta mañana que seguía con dolor en su tobillo, aunque tiene muchas ganas de jugar. Sin embargo, sólo pudo hacer la sesión de tiro con sus compañeros, por lo que Plaza no cuenta con él para mañana.

Plaza habló esta mañana sobre ambos jugadores: "Nedovic ha entrenado un rato, pero con buena predisposición y Musli no se ha entrenado. Quiere jugar porque sabe que es una final, pero por delante queda una temporada que es muy larga en la que también hay otros objetivos que hay que cuidar y también su propio futuro. Su predisposición es máxima, pero no cuento con él para el partido", dijo el técnico. "Nedo hará todo lo que pueda, pero partiendo de la base que de los tres entrenamientos que hemos hecho antes de ir a Valencia, él sólo ha hecho medio. No estamos enmascarando nada. Ayer entrenamos con diez jugadores y tuvimos que parar el entreno porque teníamos sólo diez jugadores. No vamos a llorar por ello", declaró.