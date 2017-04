Plaza: "Los jugadores saben que el Unicaja no tiene este título"

La motivación en el vestuario del Unicaja es grande por lograr el que sería el cuarto título de la historia del Unicaja. Joan Plaza reconoció que sus jugadores están pensando más en esto que en la posibilidad de lograr el billete para la próxima edición de la Euroliga, que es el premio añadido para el campeón de la Eurocup.

El entrenador barcelonés insistió un día más que su equipo ha hecho méritos para llevarse la final y ratificó su convicción de que su equipo está preparado. «Hemos demostrado que no sería injusto ganar, ya no sólo por lo que se ha visto en la serie, que ha sido muy competida en la que sería difícil ver quién lo ha merecido más o menos, pero yo creo que no sería injusto ganar por tener el factor campo en contra, tampoco sería injusto por nuestra historia y nuestro pasado y por muchas otras razones. Sí que creemos que podemos hacerlo», dijo.

El técnico espera que su equipo pueda mantener la seriedad de los dos primeros partidos y calificó el arranque de cada tiempo como clave. «En los primeros cuartos de cada tiempo debes estar muy serio, sin cometer errores y quizá es mejor un tanteo de ocho a ocho que de treinta a treinta, pero lo sabemos todos».

La gran preocupación del Unicaja es el estado de Nedovic, aunque Plaza no le dio demasiada importancia después de la respuesta que han tenido sus compañeros. En lo que sí que fue tajante fue en el caso de Musli. «Nedo ha entrenado un rato, pero con buena predisposición y Musli no se ha entrenado. Quiere porque sabe que es una final, pero por delante queda una temporada que es muy larga en la que también hay otros objetivos que hay que cuidar y también su propio futuro. Su predisposición es máxima, pero no cuento con él para el partido. Nedo hará todo lo que pueda, pero partiendo de la base que de los tres entrenamientos que hemos hecho antes de ir a Valencia, él sólo ha hecho medio. No estamos enmascarando nada. Ayer entrenamos con diez jugadores y tuvimos que parar el entreno porque teníamos sólo diez jugadores. Ya lo hemos demostrado durante la temporada, que a pesar de tener las bajas de algunos jugadores importantes, no dependemos de jugadores cruciales. No hay nadie que haya metido cuarenta puntos, todos estamos remando. Entonces estamos seguros de eso, luego veremos cómo lo plasmamos y veremos si no nos puede la ansiedad y el miedo a un ambiente tan duro como el que encontraremos», explicó.

Custionado sobre la solidez mostrada por su equipo en los dos partidos en los que siempre llevó el mando, Plaza se refirió al carácter que siempre ha demandado al equipo. «Lo único que cuenta es que los jugadores se demuestran que pueden competir contra equipos de este nivel. La gente lo que demanda es que compitamos. Nos gustaría traer otros título aquí después de once años. Vamos a ir a tope por los once mil del otro día, por los que fueron en autobús, por el personal de las oficinas, por la gente que se quedó cerca de conseguir algo en estos años y luego, por nosotros.

Por último, el entrenador del Unicaja desveló que a sus jugadores les motiva más ganar la Eurocup que el premio extra de disputar la Euroliga la próxima temporada. «Los jugadores saben que el Unicaja no tiene este título. En las pantallas cuando suena nuestro himno no dirá que se clasificó para la Euroliga, sino que se consiguió un título. Quieren pasar a la historia por eso. No se está pensando en un pasaporte para la Euroliga», finalizó.