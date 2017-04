El Unicaja, sin su banda de música

Primera polémica de la final. El Unicaja no podrá estar acompañado en la final de Valencia por su incondiconal charanga de 'Los Mihitas'. El club valenciano comunicó que no iba a permitir la entrada de esta agrupación con sus instrumentos musicales por motivos de seguridad, por lo que los ocho miembros de la banda han dado marcha atrás en su desplazamiento.

Según confirmó la Euroliga a SUR estas normas las establece la Policía y la organización del partido es ajena, por lo que el Valencia está cumpliendo la normativa que establece el protocolo de seguridad, que sí permite la entrada a la banda de música local. Esta situación es llamativa, pues 'Los Mihitas' han acompañado al Unicaja en todas las grandes citas, y mostraron su malestar en comunicado remitido a este periódico.

"Los Mihitas queremos expresar lo acontecido en las últimas horas. Con motivo de la Final de la Eurocup, nuestra intención era la de ir a Valencia 8 músicos para animar a nuestro equipo, el Unicaja. Cuál es nuestra sorpresa que nos comunican desde el Club, Unicaja, que el Valencia NO nos dejarán entrar los instrumentos por "seguridad". Éste mes de Octubre, cumplimos 20 años animando a Unicaja, hemos asistido a numerosos pabellones de toda la Geografía Española y algunos Europeos: San Pablo de Sevilla, Palacio Municipal de Deportes de Granada, Pabellón Multiusos de Cáceres, Buesa Arena de Vitoria, la Fonteta de Valencia (si, en dos Copas del Rey y un Play off), en el antiguo Raimundo Saporta de Madrid, en la Caja Mágica de Madrid, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, Príncipe Felipe de Zaragoza, Gran Canaria Arena. Y fuera de España en el Pabellón del Limoges Frances, en el del Hemofarm Yugoslavo y en el del Panatinaikos Griego. Acompañamos a la Selección Española también en Europeos y Mundial, visitando Logroño, Canarias, etc. Y en ninguno, repito, NINGUNO, nos han prohibido la entrada. Nos sentimos decepcionados por no asistir a esta ilusionante final, para animar tocando con nuestros instrumentos como siempre lo hemos hecho. Decir que el Valencia Basket, cuenta con una Charanga que toca en su Pabellón animando a su equipo. Ellos si y nosotros no? Desde aquí nuestra queja y malestar con el Valencia Basket. Gracias a tod@s y MALAGA NO SE RINDE, SI SE PUEDE", dice el texto.