El espectacular vídeo con el que Joan Plaza motivó a los jugadores del Unicaja antes de la final de la Eurocup

Si hay algo importante para un deportista es la motivación. Se puede tener calidad, entrenar con ahínco, pero si no se tiene la actitud adecuada, seguramente, no valdrá para nada tanto esfuerzo. Por ello y a sabiendas de lo que se juega hoy el Unicaja, Joan Plaza no se la quiso jugar. Una final ya es una motivación más que suficiente, pero el técnico catalán quiso darle un plus a sus jugadores.

Joan Plaza llamó a los jugadores para visionar un vídeo que nada tenía que ver con tácticas, sistemas o imágenes del rival. El técnico cajista mostró a la plantilla del Unicaja un vídeo titulado 'Iguana escapa de serpientes'. En las imágenes se aprecia como una iguana tras una carrera a vida o muerte logra escapar de un grupo de serpientes que ponen todas sus ganas en dar caza al ágil reptil.

A modo de parábola, Joan Plaza explicó a los jugadores del Unicaja que ellos eran la iguana y el Valencia Basket era la serpiente y que esa caza sin tregua que experimentan los animales del vídeo venía a ser lo que había sido esta serie a tres partidos de la Final de la Eurocup. Así, cuando la iguana comienza a correr y la coge la serpiente es un paralelismo con lo que fue el primer partido en el que venció el Valencia Basket. Sin embargo, la iguana consigue escapar y emprende la huida, reflejando lo que fue el segundo partido que se disputó en el Martín Carpena, en el que el Unicaja se alzó con el triunfo. Y, finalmente, en el vídeo la iguana logra llegar al final del camino sana y salva y se encarama a lo más alto, siendo un espejo de lo que ha sido el tercer partido con el que el Unicaja después de un duro esfuerzo ha logrado llevarse el título de campeón de la Eurocup.

Desde otro punto de vista más cercano