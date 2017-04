Plaza: «Le debía a Málaga una batalla épica»

Antes de coger el trofeo, antes de hacerse fotos o de saludar a los máximos dirigentes del Unicaja, Joan Plaza se fue hacia una de las esquinas de la Fonteta y se fundió en un abrazo con su mujer Marga. Con lágrimas en los ojos, el entrenador del Unicaja pasó unos segundo petrificado junto a su compañera, haciéndola partícipe de uno de sus mayores éxitos como profesional.

Un sueño para Alberto Díaz, el MVP de la final Ni en el mejor de sus sueños se podía imaginar Alberto Díaz que, a sus 22 años, iba a levantar un título europeo con el Unicaja, el club de su ciudad y de su vida y que además iba a ser nombrado MVP de las finales. En un partido con jugadores que le doblan en edad, en experiencia, en sueldo... el malagueño fue que guió al conjunto malagueño hacia el título. «Lograr un título con mi gente, con mi ciudad, con mis colores... la felicidad que tengo es indescriptible», dijo el canterano sin casi palabras. «Quiero darle las gracias al club, a los técnicos que me han hecho mejor jugador y persona y a los compañeros. Ahora hay que festejarlo a lo grande». No se olvidó Alberto de algunos de sus compañeros de esta temporada que ya no están en el equipo como Juan José García o Ndiaye o de canteranos que han ayudado en los entrenamientos, como Ignacio Rosa o José Luis Ibáñez. De nuevo, un ejemplo a seguir.

El Unicaja es el campeón de la Eurocup y Plaza es en gran parte el culpable. Creyó en su filosofía de trabajo hasta el último momento y llegaron los frutos. “Se lo dedico a toda la gente que ha creído en mí. Va por el baloncesto, por nosotros, por la perseverancia del grupo”, dijo el técnico catalán. “Cuando empezamos esta eliminatoria, teníamos un plan que era llegar al tercer partido, a los últimos minutos y ser capaces de cambiar el rumbo del encuentro. Teníamos fe en esa opción, hemos sacado algunos conejos de la chistera y hemos tenido ese punto de eficacia al final que nos faltaba, con la aparición de Jamar Smith; además hemos llevado la defensa al límite”, analizó el técnico. El técnico recordó la frase que dijo hace algunos días: “Comentó hace poco que si ganábamos hoy podría morir en paz. En sentido figurado, claro, no quiero que me dé un ictus esta noche...”, bromeó. “He tenido la fortuna de que en todos los sitios en los que he trabajado me han pasado cosas agradables. A Málaga la debía esta batalla épica. Hemo pasado momentos complicados, gente que ha podido dudar de nosotros, pero hemos hecho una gran piña y me enorgullezco de que esta forma de entender el baloncesto sirva también para ganar títulos”, afirmó.

Un título muy especial

«Quiero felicitar a mis jugadores y al ‘staff’, que han hecho un trabajo brutal, no han bajado la mirada. Sabíamos que podían hacernos agujeros en el marcador y no se ha dejado de creer. Tras la marcha de Omic hemos dado una vuelta de tuerca para llegar al último cuarto con opciones, lo han hecho mis jugadores porque tienen dos cojones y porque creen en ellos”, declaró muy emocionado el entrenador del Unicaja.

Cuestionado sobre si esta Eurocup era su título más especial, el técnico afirmó: «Tengo la desgracia de no tener hijos y valoro cada título que tengo. El del esta noche, especialmente. Llegué a Málaga desde Lituania, con algunas ideas, con ganas de hacer cosas en este club... Creo que nunca he vivido un título de esta envergadura, porque además de ganar la Eurocup volvemos a la Euroliga por méritos propios, deportivamente, no con trabajo de despachos. Creo que eso tiene un valor añadido brutal. El tiempo lo dirá», afirmó. «El Unicaja es un gran club y han sido muchos años sin títulos y ahora llega el pelirrojo de aquí al lado (en referencia a Alberto Díaz), que lleva dos días, nos lleva a un título y además se lleva el torneo de MVP», declaró. «Este premio es más que merecido, vamos a pasarlo bien, aquí, luego en Málaga. Pero aquí no terminan los objetivos de la temporada, queremos llegar a ‘play-off’ de la Liga Endesa, si es posible con el factor cancha. Y si no, ya hemos demostrado en la Eurocup que podemos levantarlo», dijo.

Plaza, el escritor, el motero, el que fue funcionario de prisiones, el que que se define como «un poco ‘esaborío’», ya tiene su título en el Unicaja. En su cuarta temporada y con todo en contra, el conjunto malagueño logró el cuarto título de su trayectoria. El Unicaja de Plaza ya está en la historia del club y del baloncesto.