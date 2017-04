Escucha, Alberto, que yo he jugado con los mejores y me han dado algunos consejos tremendos. Uno de los mejores que escuché me lo dio tu secretario técnico, Carlos Jiménez. Fue a punto de pisar la Villa Olímpica en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. «Abre bien los ojos y las orejas y quédate con todo lo que pase a tu alrededor porque será algo que querrás recordar siempre», me dijo. Dicho esto, me permito el lujo de darte el mismo consejo. Saborea cada segundo que pase durante estos días y vive de esta manera con todas las cosas buenas que te pasarán en el futuro en este mundo del baloncesto. Gente como tú se merece disfrutar de este deporte, que no siempre es agradecido. La alegría que vi en tus compañeros al nombrarte MVP habla por sí sola de quién eres y qué das en tu día a día.

Cuando el miércoles por la noche dijeron tu nombre como mejor jugador de la final me emocioné muchísimo y me enorgulleció ser malagueño y sentir que levantabas ese trofeo representando a todos los pequeños clubes que forman jugadores por todas las pistas de la ciudad. No dejes de correr, de sudar; no dejes de pelear y, lo más importante, no dejes de tener esa pasión que contagia a tus compañeros y hace de tu equipo un grupo ganador. La única petición que te hago es que no dejes de ser un ejemplo para todos. Felicidades.