La alegría también llegó a Nueva York

El éxito del Unicaja en la Eurocup ha traspasado todas las fronteras, no sólo porque se trata de un equipo muy querido en el mundo del baloncesto, sino por la forma en la que logró el título con esa remontada que pasará a la historia ante el Valencia.

Han sido muchos los que han felicitado al club, los jugadores y los técnicos del Unicaja, pero una de las que más ha calado ha sido la de Mindaugas Kuzminskas, ahora en los New York Knicks de la NBA, y que militó durante tres temporadas en el equipo malagueño. Se aprecia que su castellano no es tan bueno como cuando estaba aquí, pero sus palabras evidenciaban su alegría. «Soy muy, muy feliz de que Málaga es campeón de la Eurocup. En tres años yo he encontrado muchos amigos allí, y he visto mucha buena gente que merece esto. ¡Málaga es de Euroliga otra vez! Buen trabajo amigos, entrenadores, el ‘staff’ y todos los jugadores. Ahora, a disfrutar y un poco de fiesta», escribió en su perfil de Facebook. Un mensaje que acompañó con una imagen realizando un mate con la camiseta del Unicaja.

Pero mucho antes, con el título todavía muy reciente con el equipo a punto de embarcar en el vuelo de regreso a Málaga, realizó una videollamada y pudo hablar con algunos de sus excompañeros y parte del cuerpo técnico, además de aguantar las bromas de Carlos Suárez, con el que tiene una gran amistad.