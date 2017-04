El Unicaja vence al Obradoiro a golpe de triples

No tiene que ser fácil cambiar de mentalidad en apenas 48 horas. El Unicaja ganó el miércoles el partido más importante de su historia reciente, logró el título de la Eurocup y protagonizó unas celebraciones de época en Málaga. Ayer, apenas 72 horas después, los jugadores tuvieron que limpiar sus mentes, olvidarse del cansancio y competir en la Liga Endesa en la pista de un rival, el Obradoiro, que se está jugando la vida por no descender. Era normal que el cuadro malagueño no mostrase la mejor de sus versiones en Santiago de Compostela. Incluso a nadie le hubiera extrañado una derrota tras el sobreesfuerzo de la Eurocup (ya le pasó ante el Estudiantes, tras eliminar al Lokomotiv).

Pero el equipo de Plaza está en dinámica positiva y con la moral de hierro y ayer no quiso que una derrota en el Fontes Do Sar le bajase de la nube en la que está subido. Dominó la euforia, tiró de acierto ofensivo y ganó ante el Obradoiro por 70-78. El conjunto malagueño no estaba para muchas guerras cara a cara ni para enfrentamientos muy físicos. Por eso rehuyó la zona y se dedicó a echar mano de sus tiradores. Una apuesta que puede salir mal, pero que si sale te conduce a la victoria sin tener que hacer un excesivo despliegue físico para el que seguramente no le quedaban fuerzas. Así que echó mano de sus cañoneros, especialmente de los que parecen que están en un momento caliente, como Jamar Smith, Suárez o Díez y anotó 15 de 29 triples (51%). El Obradoiro, que jugó mejor durante varias fases del partido, no pudo hacer mucho ante ese nivel de acierto y el Unicaja sumó su victoria número 15.

El Unicaja no salió con su frescura habitual y pronto recibió un parcial de 6-0 tras dos triples de Dulkys. El cuadro malagueño tardó unos minutos en meterse en el partido y lo hizo de la mano de dos de los hombres que estuvieron más acertados el pasado miércoles en Valencia:_Brooks y Smith. El ala-pívot anotó y repartió tres asistencias, mientras que el escolta acribilló al Obradoiro desde el triple (8-16). Plaza introdujo en el partido a Lafayette y Okouo para dar descanso a los titulares y el conjunto local se acercó (20-24).

Si en el primer cuarto había dominado el Unicaja, en el segundo parcial la iniciativa fue para el Obradoiro. La defensa malagueña permitía algunas penetraciones demasiado sencillas de Urtasun o Pozas (ambos exjugadores del Unicaja) y el Obradoiro se ponía por delante (28-27). De nuevo fueron los triples los que dieron aire al conjunto malagueño, en este caso gracias a un acertado Suárez. El Unicaja perdía más balones (ocho frente a cuatro) y además cedía muchos rebotes ofensivos (nueve atrapó el conjunto local). Además, una falta técnica de Brooks por protestar una falta permitió que los locales volvieran a ponerse por delante. Pero de nuevo Suárez acertó desde el triple y al descanso se llegó con un empate a 37. Lo pasó mal en el segundo cuarto, pero escapó vivo.

En el tercer cuarto, el Obradoiro salió de nuevo a ganar el partido, con Whittington, Pustovyi y McConnell muy activos . Pero Díez y Smith seguían muy acertados en el tiro y el Unicaja se mantenía a cuatro o cinco puntos de distancia. El Unicaja empezó a controlar mejor el rebote, pero no lograba escaparse en el marcador. Al último cuarto se llegaría con una ventaja mínima de los visitantes (57-58).

Sabían los hombres de Plaza que si no apretaban podían tener muchos problemas en la recta final del partido. El Fontes do Sar es un pabellón pequeño y que aprieta mucho y el Unicaja ya no estaba para muchas proezas. Por eso pronto quiso darle una vuelta de tuerca más al partido. Un parcial de 0-7 en el ecuador del último cuarto puso al Unicaja de nuevo a 8 puntos, la máxima del partido (62-70). Volvió a acercarse el Obradoiro con otro parcial de 6-0 tras un tiempo muerto, pero apareció Smith para clavar otro triple a falta de dos minutos (68-73). Los intentos del conjunto local fueron insuficientes y un triple de Waczynski, ídolo de la afición de Santiago de Compostela tras su paso por allí, terminó de condenar al Obradoiro (70-78).