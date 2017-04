El futuro gira en torno a Nedovic

Eran la dos y media de la madrugada cuando las puertas de la terminal de llegadas del aeropuerto de Málaga se abrieron. Nemanja Nedovic apareció acompañado de su novia, Mina Milutinovic, y se desató la locura entre el millar de personas que aguardaba la llegada del Unicaja tras ganar la Eurocup. Lo primero que se escuchó fue el cántico de «¡MVP, MVP...!», pero que acto seguido dio paso a un «¡Nedo quédate, Nedo quédate!». Y, claro, Nedovic no pudo evitar emocionarse. La situación del jugador serbio no ha pasado desapercibida entre los aficionados del conjunto malagueño. Se trata de un hombre que encajaría perfectamente en cualquier plantilla de alguno de los equipos punteros de la Euroliga, por lo que tiene opciones de dejar el Unicaja este verano a pesar de tener un año más de contrato (la campaña anterior renovó por dos). Alguno de estos clubes ha llamado ya a la puerta de Nedovic, o mejor dicho, a la de su agente, así que ahora el talentoso escolta se encuentra viviendo una auténtica duda existencial. Nedovic no quiere marcharse de Málaga, no le importa decirlo abiertamente, pero tendrá que tomar una decisión en breve.

Sin embargo, ahora hay factor que ha cambiado el panorama respecto a unas semanas atrás, y es el título de la Eurocup y la consiguiente clasificación del Unicaja para la Euroliga. Con el equipo de vuelta a la máxima competición continental, las dudas de Nedovic aumentan. Él quería mostrarse en el gran escenario del baloncesto europeo, y a ser posible en un equipo con capacidad para disputar la próxima edición de la Final Four, que el año que viene será en su querida Belgrado.

Sin embargo, Nedovic, que nunca antes de recalar en el Unicaja había jugado más de dos temporadas en el mismo equipo desde que salió del Estrella Roja, ha encontrado en Málaga la estabilidad que precisaba. Está en un club en el que se siente importante , tiene la confianza del entrenador y le encanta una ciudad a la que él y su novia se han adaptado a la perfección. Es precisamente su compañera sentimental con la que más ha hablado sobre su futuro, y ella apuesta por quedarse. Quizá sería sólo un año, pero así se daría el gusto de jugar la Euroliga con el Unicaja.

Sus lágrimas, como muestra la fotografía que acompaña esta información, tras ganar la Eurocup denotan su implicación en el proyecto y lo que representa el título para él. A pesar de esto, otros grandes jugadores que querían seguir en Málaga, no pudieron. Mandó la ley del mercado. Ahí están los casos recientes de Kuzminskas o Jayson Granger. La cláusula de rescisión de Nedovic es muy abordable para cualquier club puntero, fue una de las condiciones que se acordó cuando se firmó su renovación. La idea era que se consolidase en Málaga, como ha sucedido, pero incluir una salida ‘barata’.

El club, pendiente

El Unicaja, como es lógico, quiere que Nedovic siga vestido de verde, pero está pendiente de los acontecimientos para dar forma a la plantilla de la próxima temporada. Su continuidad podría implicar alguna salida, bien de Smith o de Fogg, pero si se marcha, todo cambiará. Además, no hay que perder de vista que es el jugador que más cobra del equipo, y esto condiciona mucho.

Su agente tiene previsto personase en Málaga en los próximos días, seguramente con una oferta debajo del brazo, pero también para tratar otros asuntos que tiene abiertos con el Unicaja, como el fichaje de Dragan Milosavljevic, con el que se viene negociando desde hace algo más de un mes. Con todos sentados en la misma mesa, la situación podrá aclararse, para bien o para mal.