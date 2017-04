Plaza: «No tuvimos la mente a un nivel normal tras el subidón del miércoles»

«Como podéis suponer ha sido un partido complicado para nosotros. Siempre es difícil venir a jugar contra el Obradoiro después del partido del miércoles, no solo por el cansancio sino también por el tema emocional». Así empezó ayer la rueda de prensa el entrenador del Unicaja, Joan Plaza. «Por eso era un choque francamente difícil. Valoramos especialmente esta victoria, ya que hace ya un par de meses las cosas son complicadas para nosotros por el tema de los lesionados. Para nosotros era vital ser capaces de competir y hacerlo de forma digna», dijo el técnico. «Hemos tenido demasiados balones perdidos, nos han dominado, no hemos controlado el rebote defensivo, nos han cogido demasiados rebotes. Algo que siempre digo es que cuando tú tienes un 100% en tiros libres es que el equipo quiere y otra cosa es que evidentemente no teníamos la piernas frescas. No tuvimos la mente a un nivel normal tras el subidón del miércoles para encarar un partido así y yo creo que a pesar de todos esos errores, el resultado es satisfactorio lo cual creo que es merecido», dijo.

Cuestionado por los cambios en defensa que realizó al inicio del partido, el técnico explicó que le preocupaba la puesta en escena: «Nosotros no somos un equipo que haga zona que presione todo el campo pero necesitábamos que los jugadores se centraran en un objetivo. Defendemos bien individualmente pero necesitábamos un plus. Hoy lo hemos probado, necesitábamos un recurso más y me ha parecido adecuado utilizarlo porque ellos llegaban de ganar tres partidos y con más tiempo para preparar el partido».

Sobre la diferencia de anotaciones entre los dos equipos el técnico comentó: «Con lo poco que hemos podido estudiar tanto el cuerpo técnico como yo del Obradoiro, sabíamos que cerraban muy bien agujeros, necesitábamos un tipo de ataque donde fuésemos generando, pasando y metiendo balones en las esquinas por lo que hemos tenido buenos porcentajes. Los triples han venido por su ansiedad».