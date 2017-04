Alonso: «Estoy abierto a todo, tendré que hablar con mi familia»

El Unicaja ha movido ficha y ha notificado a la Liga ACB su intención de ejercer el derecho de inscripción preferencial sobre Francis Alonso, para asegurarse sus derechos en España en caso de que el malagueño decida regresar a la ACB, tal y como se explica en la información principal de esta página.

La clave es saber si el Unicaja contacta con el jugador este verano para que vuelva a Málaga, y si el propio Alonso querría regresar al que fue su club. Si así fuese, el base tendría que dejar sus estudios y poner fin a la aventura estadounidense. Días atrás el malagueño atendió los micrófonos del programa ‘Tirando a fallar’ de EsRadio y se le preguntó por la posibilidad de que el Unicaja reclame sus servicios, y esto fue lo que respondió. «Nunca lo he pensado. No sé lo que me va a deparar el futuro. Estoy abierto a cualquier cosa y cualquier opción. Pero ahora sólo pienso en mejorar como jugador, aunque tengo ganas de volver a España para estar con la familia este verano. De todas formas, estoy abierto a todo. Tendré que hablarlo con mi familia y con mi padre. La cosa sólo se decidirá si finalmente surge», explicó.

A pesar de las buenas palabras de Alonso, parece poco probable que el jugador se decida a dar el paso este verano, y opte por aplazar su vuelta a España hasta acabar sus estudios de Kinesiología, de los que está a punto de acabar el segundo curso. «Vine aquí con el objetivo de sacar mi grado y mis estudios. Es una experiencia que tengo que aprovechar. Estoy sintiendo que estoy mejorando como jugador y que acerté al fichar por esta universidad. El futuro ya se decidirá», dijo Alonso al respecto.

Quizá el movimiento del Unicaja no esté pensado para la próxima temporada, sino para la campaña 2018-2019, cuando Alonso estará más formado y entonces sí que puede ser un jugador muy cotizado su mantiene su progresión, y quizá vuelva para formar pareja con Alberto Díaz.