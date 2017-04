Dani Díez: «Hasta hace dos meses mi temporada era de suspenso»

Dani Díez (Madrid, 1993) ha visto la luz en Europa. El alero del Unicaja, clave en la consecución del título de la Eurocup, encontró en la competición europea la confianza y seguridad en medio de una temporada en la que estaba rindiendo por debajo de las expectativas. No le importa reconocer que no tenía confianza, incluso calificarse con un suspenso. Pero todo cambió hace un par de meses cuando comenzó el camino hacia el título.

¿Le ha dado tiempo ya digerir el éxito de la Eurocup?

Ha sido una pasada. Ha sido un sueño para todos ganar la Eurocup. Todos se lo merecían. Hemos vivido un subidón muy grande estos días y será difícil de olvidarlo. Pero hay que mirar hacia delante porque nos queda un final muy ilusionante y estamos en una buena posición para ganar partidos en este final de temporada.

La ACB, multada con 400.000 euros por el canon de ascenso La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 400.000 euros a la ACB «por imponer condiciones económicas desproporcionadas y discriminatorias para el ascenso de otros clubes a la Liga ». El establecimiento de una cuota de entrada y de un Fondo de Ascensos y Descensos (FRAD), «han impedido el ascenso de varios clubes han distorsionado la capacidad de competir de otros clubes recién ascendidos».

¿Con qué imagen o momento se queda de lo vivido esta campaña?

Complicado elegir... En el momento en el que pitan el final del partido, cuando nos abrazamos todos en la pista y me fui a saludar a mi padre y mi abuelo. También me quedo con el recorrido en autobús cuando lo celebramos con la afición. En el Ayuntamiento cuando me tocó hablar para dar las gracias a toda la gente estaba de los nervios. Quiero agradecérselo a la afición, porque se lo merecen y porque el ambiente en los partidos de casa fue increíble.

El equipo venía de un bache tras la Copa del Rey y había dudas dentro y fuera del vestuario. ¿Este título ha sido algo inesperado?

Es cierto que lo de la Copa fue una desilusión. Teníamos muchas expectativas puestas en ganar al Barcelona, pero aquello era a un partido y nos salió una mala segunda parte. Perdimos ante un rival ante el que puede perder cualquiera. No nos vinimos abajo y nos centramos en la Eurocup. Fuimos paso a paso, no nos agobiamos. Era difícil, pero eliminar al Bayern nos dio mucha vida. En ese momento entendimos que podíamos ganar a cualquiera.

Además, usted ha sido importante en ese título, porque ha tenido mucho protagonismo en la Eurocup.

Es cierto que llevaba una temporada irregular, pero un mes y medio bueno. Las tres últimas semanas tuve buenos partidos, ayudando al equipo. Eso me dio confianza para la final y afrontarla de la mejor manera. Lo hice del mismo modo que Suárez defendió bien a Dubljevic, Alberto fue el ‘MVP’ o como Jamar Smith metió esos triples al final. Todos fuimos importantes y no nos vimos abajo.

Necesitaba este cambio y sentirme respaldado por el equipo y el entrenador, para seguir haciendo las cosas bien»

La sensación personal es que la Eurocup lo ha rescatado de ese bache en el que estaba.

Antes de la final hice algunos partidos en los que mejoré, como Bilbao fuera o Estudiantes en casa. Con aquello fui ganando confianza, pero ganar la Eurocup y encima teniendo minutos me ha ayudado muchísimo. Ojalá que esta racha continúe hasta el final de la temporada y pueda seguir en el Unicaja en el futuro. Estoy encantado en Málaga.

¿Qué nota le pone a su temporada hasta el momento?

Suspenso hasta hace dos meses y un ocho cuando enfilamos las eliminatorias de la Eurocup. Todos hemos ayudado a ese título. La verdad es que me he sentido importante en el equipo y ojalá pueda seguir así.

En la primera rueda de prensa de Plaza en verano dijo que esperaba un paso adelante de usted y de Suárez.

Como he dicho, me siento ahora importante y entiendo que he mejorado. Sí reconozco que me ha costado un poco. He sentido presión en el primer tramo de la temporada, en el que tuve algún partido bueno, pero bastantes en los que pasaba desapercibido y tenía poco protagonismo. Necesitaba este cambio y sentirme respaldado por el equipo y el entrenador para seguir haciendo las cosas bien.

Corre el riesgo de quedar encasillado como un triplista ¿No considera que debería ampliar su repertorio?

Sin duda. Tengo que echar más el balón al suelo y buscar acciones de bloqueo y continuación, quizá también jugar en el poste bajo. Juego sin balón, rebotear, correr el campo y tirar son cuatro cosas que ya hago bien. Es cierto que me cuesta echar al balón al suelo y buscar el uno contra uno porque me siento a gusto tirando y saco ventaja de los escoltas que generan mucho en este equipo.

Le hemos visto mucho jugando de ‘cuatro’ como Suárez. ¿Su futuro va por ahí?

Carlos se enfadó un poco (risas). Tuvo que cambiar su cuerpo y coger peso, pero cada vez se ven más aleros jugando de cuatro, como Brooks. No digo que no porque hasta los 15 años jugué como ‘ala-pívot’.

¿Y qué se puede esperar ahora del Unicaja en lo que queda?

Demostramos en Galicia que no nos relajamos, a pesar de la resaca emocional. Lo lógico habría sido perder ante un rival que se jugaba mucho.

Lo que ha pasado con el Bayern, el Lokomotiv y el Valencia es toda una advertencia para el rival del ‘play-off’ sea quien sea.

El rival que nos toque lo tendrá en cuenta. Este año la Liga está muy igualada por arriba, ahí están los casos del Tenerife, Valencia o Baskonia, incluso el Andorra. Puede haber sorpresas.

¿Puede el Unicaja ganar la Liga o es una locura?

¿La Liga? Hombre, sería un poco locura, pero vamos a ir poco a poco. Hasta hace tres semanas la Eurocup también parecía una locura. Nadie imaginaba ganarla después de ver que íbamos con el factor campo en contra hasta la final. Podemos dar la sorpresa, aunque hay que tener los pies en el suelo.

Y acaba contrato ¿Cómo lo ve?

Queda mucho todavía, con el ‘play-off’ que esperamos poder jugar. Yo estoy encantado con la ciudad, el equipo, la ciudad y el club. Sinceramente no esperaba estar tan cómodo en una ciudad como estoy aquí en Málaga. Ojalá pueda seguir algún año más aquí.