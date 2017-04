La Eurocup revaloriza al Unicaja

Pase lo que pase ya en lo que queda de temporada, la gran mayoría de jugadores del Unicaja terminarán el año siendo mejores que a principios de campaña. Además de dar un paso adelante en sus carreras, han sumado un nuevo título –para muchos el primero– a su currículum profesional. La Eurocup lograda por el conjunto malagueño y el consiguiente billete para la Euroliga ha revalorizado a la plantilla del club de Los Guindos. Musli y Waczynski venían de equipos modestos de la Liga Endesa; Fogg era un jugador destacado en uno de los peores equipos de la Liga Alemana; Brooks tenía un buen contrato en el Avtodor Saratov ruso, un equipo que no está entre los más potentes de la VTB... Son sólo algunos ejemplos de jugadores que han sabido aprovechar la gran oportunidad para sus trayectorias que suponen el Unicaja y el título de la Eurocup.

Omic: «Sólo sé que no cambiaría lo que hice» SUR. Tras vivir un título histórico para el Unicaja, varios jugadores del equipo malagueño han tenido su cuota de protagonismo a nivel nacional. Alberto Díaz, con su MVP de la Eurocup; Suárez, con su excepcional último cuarto jugando de ‘5’; Smith, con sus triples en momentos calientes... Pero uno de los que más ha destacado lo ha hecho por su carácter tanto dentro como fuera de la cancha y por su deportividad. Es el caso de Alen Omic, que ha protagonizado en las últimas semanas varias acciones llenas de compañerismo y juego limpio. Primero fue en el tercer partido ante el Valencia, reconociendo ante los árbitros que había tocado un balón que los colegiados señalaron que había sido fuera del conjunto valenciano. Y después saltando a la pista a frenar a Rafa Martínez y evitar así una posible pelea con Nedovic, pese a que este gesto le valió a Omic la descalificante por salir a la pista desde el banquillo. El jugador del Unicaja, en unas declaraciones a ACB.com, reconoció que no se arrepiente de nada de lo que hizo, al contrario. «Cuando es mi decisión, es mi decisión. Y nada más. Yo dije eso, que la había tocado, y punto. Quizá otros jugadores hagan lo mismo que yo. O quizá no, me da igual. Solo sé que yo no cambiaría lo que hice», aseguró respecto a la jugada en la que reconoció que él había mandado el balón fuera de la pista. En la Liga Endesa, en el partido ante el Obradoiro, protagonizó otro bonito gesto ante la lesión de McConnell, base rival que se golpeó con un compañero y que terminó con sangre en la cabeza. «Cuando vi en la pista cómo estaba, con su mano llena de sangre, quise ayudarle. Llamé al doctor y al ‘fisio’ para que le asistieran», relata. «No hice tampoco nada especial. Todo el mundo lo haría en una situación así», afirma Omic, «un gigante con corazón de niño pequeño», como lo definió Plaza.

Que el Unicaja sirva de escaparate es una magnífica noticia para los jugadores que pasan por Málaga, pero un problema para los encargados de configurar el equipo. Ahí están los casos recientes de Granger, Kuzminskas o Will Thomas, que estaban muy contentos en Málaga, pero que recibieron ofertas económicas difíciles de rechazar. Los dirigentes del club malagueño tienen claro que este verano no quieren muchos movimientos en su equipo. La idea es mantener el bloque que ha sido campeón de la Eurocup y reforzar sólo algunos puestos concretos. Aunque esa premisa también se ha tenido otros años y no siempre se ha podido cumplir. El mercado manda y el Unicaja sabe que tendrá muchos competidores. El regreso del cuadro malagueño a la Euroliga le hace tener ser un equipo más competitivo en materia de fichajes y también más atractivo para retener a jugadores. El caso más evidente es el de Nedovic, al que se daría casi por perdido si el Unicaja siguiera en la Eurocup. El problema es que al serbio no le faltan ofertas de otros equipos de la Euroliga y con mucho más presupuesto que la entidad de Los Guindos.

Brooks, el mejor fichaje

El futuro de Nedovic condiciona en parte la próxima plantilla, pero el Unicaja sigue adelante con su planificación cara a la próxima temporada. Como se apuntó en este periódico Dragan Milosalvjevic, que puede tanto de escolta como de alero o Dee Bost, base del Mónaco, están en la agenda de la secretaría técnica del cuadro malagueño.

Si Nedovic está en la rampa de salida, también preocupa el futuro de Brooks, de largo el mejor fichaje del Unicaja el pasado verano. El norteamericano con pasaporte italiano ha sido un descubrimiento para la ACB, pese a que hizo muy buenas temporadas en Italia y ya disputó la Euroliga. Su rendimiento está siendo sobresaliente y los dirigentes del club han iniciado rápido las gestiones para que siga en Málaga. Las conversaciones están avanzadas, pero de aquí al 30 de junio puede pasar cualquier cosa.

Otros jugadores como Fogg o Musli, ambos incluidos en los mejores quintetos de la Eurocup, también están dando un buen nivel y tienen muchas posibilidades de seguir. Lo mismo pasa con Waczynski, que firmó por tres temporadas. Entre los nacionales, Alberto Díaz tiene contrato en vigor, mientras que el Unicaja espera llegar a un acuerdo con Suárez, otro que ha dado un paso adelante a la hora de la verdad. Hay que decidir sobre Smith y Díez, también revalorizados tras la final ante el Valencia, pero cuyas fichan aumentan la próxima temporada. Muchos frentes abiertos, como el de Omic, que tiene un sustancioso contrato con el Efes. O el propio Plaza, al que le queda un año más de vinculación con el Unicaja, pero que acaba de cambiar de agente tras asociarse con Misko Raznatovic. El vigente campeón de la Eurocup es ahora un buen caladero y muchos clubes tratarán de pescar en él.