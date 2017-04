Plaza: «Nos estamos convirtiendo en un mejor equipo cada día»

Entró con el ceño fruncido, todavía molesto por la primera parte del Unicaja, aunque acabó marchándose con una sonrisa y un objetivo ambicioso cara a La Liga. “La primera parte ha sido terrible defensivamente hablando. No creo que haya sido por pasividad de nuestros jugadores, sino por el talento del Andorra.”, se sincera Joan Plaza en rueda de prensa tras el encuentro ante el Andorra. Aunque luego añadió: “El ser capaces de dar 25 asistencias nos seguirá convirtiendo en el mejor equipo de la Liga pasando.y que Nedovic haga cinco asistencias es una gran noticia para nosotros, igual que las que pueden hacer los bases, muchos rebotes de los grandes... Todo esos intangibles nos está convirtiendo en un mejor equipo cada día. Al final hemos merecido la victoria y contento por seguir ahí arriba”.

Este fue el primer encuentro en casa tras ganar la EuroCup y algunos todavía seguían pensando en ella. “Los jugadores son jóvenes y muchos de ellos no dejan de verse, hace pocos días en una nube. El creer que voy a ganar por hacer lo que hice hace una semana y media y contra rivales con mucho nombre, es una mala o y por más que los entrenadores lo hablamos, el jugador es el que tiene que mimetizar todo esto”, sentencia el técnico. Sin embargo, este estado de alegría pudo jugar malas pasadas al comienzo del partido, donde el Unicaja mantuvo numerosos errores defensivos. “Hasta que no te ves que te han metido 27 puntos… las palabras de un entrenadora a veces quedan vacías hasta que no te encuentras una hostia delante o que están anotando con mucha facilidad”, explica Plaza.

Las rotaciones

Alberto Díaz sorprendió al jugar a penas 9 minutos y medio, Eso sí, por decisión técnica. Así lo explica Plaza: “Alberto no ha jugado más por decisión mía técnica… Hace tiempo, cuando la gente quería que metiera más tiempo a Adam y yo metía a Dani Díez, era lo mismo y eso nos ha permitido que Dani nos haya dado mucho en las últimas semanas…. Alberto es un reloj y se lo que me da. Tiene el MVP totalmente olvidado, lo único que quiere es crecer. Es más una decisión mía para lograr que los demás se involucren más en el día a día”. Además, en defensa del partido de Dani Díez, que volvió a la racha triplista, comentó: “Había partidos en los que sacaba a Dani y pitaban y hoy Dani ha vuelto a tener un buen partido y cada vez está más metido…”.

Nedovic no descansó y fue clave en algunas de las jugadas del encuentro, aunque tampoco dejó ver su mejor versión. “Nedovic en el partido del Bayern, cuando llegó al autobús, le dijo al fisioterapeuta: “Es la primera vez que muevo el dedo” y ahí llevaba dos meses jugando”, recuerda Plaza. “El está jugando desde hace muchas semanas con esa incapacidad y, siendo el dedo con el que bates eso marca muchas diferencias. Está ayudando todo lo que puede y más”, explica el técnico. Y, cuestionado sobre su golpe contra el suelo en el último cuarto, comenta: “Según he visto en el parte médico, está dolorido, pero no sabremos nada hasta mañana por la mañana. Ha sido un impacto fuerte en una jugada que tengo ganas de ver”.

Objetivo liguero

Tras la alegría en Europa, toca volver a la realidad en Liga Regular, ahora con un objetivo más ambicioso. “El objetivo es que el equipo se clasifique entre los cuatro primeros y, a partir de ahí, lo más alto posible. El primero está a dos partidos, el segundo puede estar a uno o a dos si gana hoy Valencia pero el resto estamos todos ahí a un partido o empatados. El hecho de haber jugado la EuroCup en las condiciones en que lo hemos hecho, hace que no tengamos miedo al factor cancha en contra”, sentencia Plaza. Y concluye: Si podemos, el tiempo lo dirá, pero estamos muy ilusionados, no hemos saciado el estómago. “Estamos cada vez mejor, así que preparémonos porque puede estar muy bien lo que pueda pasar”.